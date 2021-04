En plus du fait que son efficacité reste à prouver, la batterie anti roquettes israélienne Dôme d’acier semble cause le cancer.

Un certain nombre de soldats et de soldates israéliens ont été atteints par le cancer, pendant leur service militaire près des batteries du Dôme de fer, a indiqué le journal israélien Yediot Ahronot.

Ils ont été diagnostiqués d’un cancer, vers la fin de leur service militaire, ou après plusieurs mois de leur libération du service.

Selon le journal, de nouvelles recherches médicales ont révélé que l’incidence la plus élevée de cancer dans l’armée israélienne se trouve d’ailleurs parmi ceux qui travaillent dans le domaine de la défense aérienne.

Citant le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne, le Yediot Ahronot rapporte : « Ces données ne sont pas anormales. L’incidence du cancer parmi les soldats de l’armée n’est pas étrange ».

Le journal hébreu a indiqué qu’une enquête complète sur cette affaire sera publiée le vendredi dans son supplément hebdomadaire publié tous les vendredis sous le nom de « Sept jours ».

Le dôme de fer connu en anglais sous le nom Iron dome est un système de défense aérienne mobile qui a été conçu pour intercepter les obus et les roquettes.

Son efficacité est de plus en plus contestée par des experts israéliens et américains.

En 2014, la MIT Technology Review a rapporté que Richard Lloyd, un consultant expert en armement et ancien ingénieur en chef chez la Raytheon, une entreprise américaine spécialisée dans les systèmes de défense et de l’électronique et de l’aérospatiale a déclaré que « du fait qu’il est presque certain que ces interceptions n’ont pas fait exploser les charges des roquettes, le système est essentiellement un échec ».

Les faits corroborent ce constat.

Dans la nuit du vendredi à samedi 24 avril, 36 roquettes ont été tirés depuis la bande de Gaza sur les colonies situées dans le cadre de sa couverture. En solidarité avec leurs compatriotes à al-Qods, qui affrontaient quotidiennement les soldats de l’occupation israélienne, les bras nus, pour pouvoir se rendre librement vers la mosquée al-Aqsa.

Seules 4 de ces roquettes ont été interceptées par le Dôme de fer.

