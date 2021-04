Les négociateurs des partis israeliens Yesh Atid (centre), Yamina (droite religieuse nationaliste) et Nouvel Espoir (droite) ont tenu des discussions marathon pendant toute la journée de jeudi 29 avril à la Knesset, afin de réduire les écarts qui subsistent pour former un gouvernement d’union qui permettrait de chasser du pouvoir le Premier ministre en place Benjamin Netanyahu.

Des désaccords sont apparus concernant la répartition des ministères et le calendrier des négociations, alors que les partis cherchent à trouver un équilibre pour une coalition qui serait à cheval sur les lignes de fracture de la politique israélienne, a rapporté le site i24.

Plusieurs médias israéliens ont toutefois rapporté que le leader de Yesh Atid, Yair Lapid, le chef de Yamina, Naftali Bennett, et le leader de Nouvel Espoir, Gideon Sa’ar, se sont mis d’accord sur le principe d’un gouvernement de 24 ministres, et se sont fixés pour objectif de finaliser la répartition des portefeuilles ministériels d’ici samedi soir.

Lapid et Bennett espèrent également attirer les partis ultra-orthodoxes dans leur coalition une fois qu’elle sera établie, ce qui nécessitera des compromis difficiles pour les partis laïques Yesh Atid et Israel Beytenu, mais permettra d’élargir et de stabiliser cette coalition.

Bien que des écarts importants subsisteraient entre les trois partis, Yaïr Lapid a déclaré sur sa page Facebook que les formations étaient d’accord sur la nécessité d’une nouvelle génération de Premiers ministres en ‘Israël’, après 12 années de règne de Netanyahu.

« La première loi qui doit être adoptée sera une limitation du nombre de mandats pour un Premier ministre », a-t-il déclaré.

Il ne reste que cinq jours à Benjamin Netanyahu pour tenter de former un gouvernement avant de rendre son mandat au président Reuven Rivlin.