Le chef du parti israélien Yesh Atid, Yaïr Lapid, et le chef du parti de droite Yamina, Naftali Bennett, ont l’intention d’engager des discussions marathon pour former un gouvernement d’unité à partir de jeudi 6 avril, après que le président Reuven Rivlin a annoncé mercredi soir qu’il confiait au premier nommé le mandat pour former un gouvernement après l’échec de Benjamin Netanyahu.

Lapid et Bennett souhaitent former un gouvernement le plus rapidement possible et se sont donnés une semaine pour y parvenir, rapporte la télévision israélienne i24.

Les deux hommes redoutent que si les discussions s’éternisent, Netanyahu tente de saboter la formation d’un gouvernement qui succéderait au sien.

Au sein de Yamina, certains membres, à l’instar du député Amichai Chikli, ont déjà annoncé qu’ils voteraient contre un gouvernement d’union qui intégrerait les partis de gauche.

Netanyahu a ainsi indiqué que d’autres députés de Yamina se joindraient à lui.

Lapid dispose de 28 jours pour former une coalition, et selon des sources proches des négociateurs, il compte former un gouvernement dans lequel Bennett serait Premier ministre dans le cadre d’une rotation avec lui. Il n’a toutefois pas exclu une coalition sans Yamina.

De son côté, Bennett, qui aurait préféré participer à un « gouvernement de droite », a déclaré mercredi soir ne « ménager aucun effort » pour parvenir à un gouvernement de coalition et éviter de nouvelles élections.

Selon un sondage de la chaîne israélienne 13 diffusé mercredi, 43% des Israéliens souhaitent un gouvernement Lapid-Bennett.