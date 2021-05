Le porte-parole des Brigades al-Qods, la branche militaire du Jihad islamique, Abou Hamza a déclaré que « Gaza est le territoire que l’occupation israélienne regrettera d’y avoir pensé » et met en garde « l’occupation israélienne d’intervenir sur le sol de Gaza ».

Le porte-parole des Brigades al-Qods, Abou Hamza, a affirmé: « Nos moudjahidines et les factions de la résistance enregistrent les exploits les plus merveilleux reflétant la persistance et la confrontation du peuple palestinien. »

Abou Hamza a ajouté, dans une déclaration vidéo, que « toute agression menée par l’ennemi ne changera pas la stratégie de la résistance », soulignant que « notre jihad se poursuit, nos opérations sont continues et la victoire est pour notre peuple « .

S’adressant à l’occupation israélienne en réponse à l’éventualité que ses forces interviennent sur le terrain à Gaza, Abou Hamza a menacé: « si vous pensez à une bataille au sol, sachez que vous nous tracez le chemin vers une victoire certaine » « .

Et de poursuivre : « le sort de vos soldats sera entre un mort ou un detenu, alors ne nous menacez pas de ce qui sera notre victoire », réitérant que « Gaza est le territoire que l’occupation regrettera d’y avoir pensé ».

Abou Hamza a ajouté: « Vous pouvez demander au rat Ghassan Alayyan et à ses soldats ce qui leur est arrivé lorsqu’ils ont pensé à avancer dans une bataille terrestre à Gaza », soulignant que « toute agression menée par l’ennemi ne changera rien à la stratégie de la résistance et ne pourra la briser. »

S’adresssant au peuple palestinien , Abou Hamza a assuré: « nous ressentons votre amour, votre résignation et votre dévouement, et la victoire est l’alliée d’un peuple qui a embrassé et qui s’est mêlé corps et âme avec sa résistance. »

De son côté, le porte-parole militaire des Brigades Nasser Salah El-Din, la branche militaire du Comité de résistance populaire, Abou Ataya a affirmé: « Nous sommes tous convaincus que l’ennemi n’osera pas mener une guerre terrestre », notant que « ses opérations aux frontières de Gaza sont un show qui ne terrorisera pas notre peuple héroïque. »

Abou Ataya a noté que « nous avons enseigné à l’ennemi une douloureuse leçon dans toutes les batailles terrestres, et s’il persiste à s’engager dans une bataille terrestre, il ne verra rien d’autre qu’un enfer aux frontières de Gaza » « .

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas , ont confirmé » leur totale disponibilité à assigner à l’ennemi de sévères leçons ».

En réponse à la menace de l’occupation d’une opération terrestre à Gaza, les Brigades al-Qassam ont souligné que « toute incursion terrestre dans la bande de Gaza, si Dieu le veut, sera une occasion de hausser le nombre des morts et des détenus de l’ennemi ».

Source: Traduit d'AlMayadeen