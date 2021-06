Parmi les 255 personnes tombées en martyrs suite aux bombardements israéliens contre la bande de Gaza, figurent 39 Palestiniennes.

L’armée d’occupation a tué, entre le 11 et le 20 mai, des mères en compagnie avec leurs enfants, mis fin à la vie de plusieurs sœurs et dispersé des dizaines de familles.

L’agence turque Anadolu a publié un rapport dans lequel elle a cité les noms et quelques détails sur les dizaines de femmes tuées lors de la dernière agression militaire israélienne contre Gaza:

11 mai

1- Layali Abu al-Khair (40 ans)

Mère de 7 enfants, elle a été tuée par Israël avec son mari et ses 3 enfants. Elle est spécialisée en biologie.

2- Amira Abdel Fattah Sobh (58 ans)

L’armée d’occupation a bombardé sa maison, la tuant ainsi que son fils Abdel Rahman, qui est handicapé.

3- Manar Baraka (18 ans)

Elle a été tuée par Israël alors qu’elle se trouvait dans une ferme appartenant à sa famille dans la ville de Deir al-Balah, au centre de Gaza.

12 mai

4- Reem Saad El-Telbani (31 ans)

Une étudiante universitaire spécialisée dans les technologies de l’information, elle a été tuée par l’armée d’occupation, ainsi que ses deux enfants et son fœtus de 7 mois.

5- Miami Arafa (48 ans)

Une mère de quatre enfants. Elle consacrait sa vie a l’éducation de ses enfants.

6- Hadeel Arafa (28 ans)

La fille de Miami, son mariage était prévu après la fête d’al-Fitr.

7- Maysoon Zaki Al-Hato (55 ans)

Elle est tombée en martyr avec son mari suite à un bombardement israélien visant leur voiture.

13 Mai

8- Rawya Al-Tanani (35 ans)

Elle a été tuée avec son mari et ses quatre enfants ainsi que son bébé qui devrait naître. Elle rêvait de posséder une maison et de mettre fin au loyer mensuel.

Trois sœurs de la famille « Aman » :

9- Walaa Aman (25 ans)

Elle était enceinte de 7 mois. Elle prévoyait de nommer sa fille Maryam

10- Warda Ama (24 ans)

Elle s’apprêtait à achever son diplôme de commerce en anglais. Elle rêvait d’obtenir un emploi dans son domaine afin d’améliorer la situation financière de sa famille.

11- Hadeel Aman (21 ans)

Elle était étudiante en soins infirmiers et deux semaines avant son martyre, elle a vendu ses boucles d’oreilles en or pour acheter des uniformes blancs, un tensiomètre et des stéthoscopes.

12- Kholoud Al-Zamili (27 ans)

Elle était mère de deux enfants (un garçon et une fille). Elle était enceinte et rêvait de voir son fils Abdel Rahman chirurgien, mais Israël l’a tuée avec sa fille Hour.

13- Halima Al-Madhoun (66 ans)

Elle était mariée et n’avait pas d’enfants. Elle avait une personnalité aimable. L’armée d’occupation l’a tuée avec son mari Abdel Rahim al-Madhoun.

Une mère et sa belle-fille de la famille « Rantissi »

14- Siham Yousef Al-Rantisi (66 ans)

Israël l’a tuée, ainsi que son petit-fils de deux ans, son fils et sa belle-fille, suite au bombardement de leur maison à Rafah.

15- Shaima Diab Al-Rantissi (21 ans)

Elle est tombé en martyr avec son mari, son fils et sa belle-mère.

16- Manar Issa « Salama » (39 ans)

Elle a été tuée avec sa fille Lina. Elle détient un diplôme en éducation et rêvait de trouver un emploi.

17- Nima Saleh Ayyash (47 ans)

Habitante du village d’Umm al-Nasr, au nord de Gaza, elle était célibataire et s’occupait de sa mère handicapée.

Deux sœurs de la famille « Abu Dayyah » :

– 18 Sabreen Abu Dayyeh (28 ans)

Mère de cinq enfants, elle a été tuée par Israël avec son enfant de 10 mois et ses deux sœurs. Ses conditions économiques ne lui ont pas permis de terminer ses études universitaires.

19- Nisreen Abu Dayyeh (26 ans)

Mère de trois enfants, elle a vécu dans des conditions économiques très dures. Son mari a voyagé en Europe à la recherche d’un travail depuis 3 ans, elle attendait son retour avec impatience.

14 mai

20- Lamia Al-Attar (27 ans)

Mère de trois fils, dont deux ont été tués avec elle. Elle a préféré d’éduquer ses enfants au lieu de terminer ses études universitaires.

21- Fayza Salama (43 ans)

Mère de trois garçons et une fille et une grand-mère de 6 petits-enfants, elle attendait son septième petit-fils.

22- Yasmine Abu Hatab (30 ans)

Israël l’a tuée avec ses quatre enfants et elle détient un diplôme en éducation. Elle mémorisait 15 Joz’ (parties) du saint Coran.

23- Maha Abu Hatab « Al Hadidi » (35 ans)

L’armée d’occupation l’a tuée avec ses quatre enfants, et elle est titulaire d’un baccalauréat en éducation islamique et mémorisait le saint Coran.

16 mai

24- Abeer Ashkinna (29 ans)

Mère de cinq enfants, elle a été tuée par Israël avec quatre de ses enfants.

7 femmes de la famille « Abu Al-Awf » :

25- Majdeh Abu Al-Awf (78 ans)

Une mère de 3 hommes et d’une femme et grand-mère d’environ 13 petits-enfants. Malgré sa vieillesse, elle se distinguait par sa vitalité et son activité, car elle aimait accomplir toutes les tâches ménagères après la prière de l’aube.

26- Sobhia Abu Al-Awf (72 ans)

Une femme aveugle qui a perdu la vue depuis 11 ans, en raison des problèmes de santé.

27- Raja Abu Al-Awf (41 ans)

Une bénévole dans le domaine du soutien psychologique et s’apprêtait à présenter sa thèse de doctorat en psychologie à l’Université islamique après 3 mois, mais l’armée d’occupation l’a tuée avec ses quatre enfants.

28- Raja’ Abu Al-Awf, de la famille « Al-Efrangi », 41 ans.

Israël l’a tuée avec ses quatre enfants, et elle a obtenu une maîtrise en sociologie trois jours avant son martyre,.

29- Reem Ahmed Abu Al-Awf (40 ans)

Mère de quatre enfants, elle a été tuée par Israël, avec son mari Ayman et ses 3 enfants.

Les deux sœurs :

30- Shaima Abu Al-Awf (21 ans)

Étudiante à la Faculté de médecine dentaire. Elle mémorise le Coran, et préparait son mariage en juin.

31- Rawan Alaa Abu Al-Awf (19 ans)

Étudiante universitaire en génie informatique.

5 femmes de la famille Kolk :

32- Saadia Yousef Al-Kolak (84 ans)

Elle a été tuée avec sa fille. Elle était connue pour sa tendresse envers les enfants à qui elle offrait des bonbons.

33- Bahaa Amin Al-Kolak (49 ans)

Elle a décidé de ne pas se marier pour servir ses parents âgés. Elle a été tuée avec sa mère suite au bombardement israélien visant le quartier Al Wahda à Gaza.

34- Reham Fawaz Al-Kolak (33 ans)

Ingénieur dans le domaine de télécommunications. Elle était ambitieuse et une admiratrice du football, en particulier la Ligue espagnole.

35- Ayat Ibrahim Al-Kolak (19 ans)

Israël l’a tuée avec son mari et son bébé de 6 mois, dans le massacre israélien visant le quartier Al Wahda.

36- Amal Jamil « Al-Tatar » Al-Kolk (42 ans)

L’armée d’occupation l’a tuée avec ses trois fils.

19 mai

37- Amani Salha (38 ans)

Mère d’une fille et enceinte de huit mois, elle attendait son nouveau né avec impatience, mais Israël l’a tuée avec sa fille et son mari.

38- Fida’ al-Qudra (35 ans)

Mère de cinq enfants (2 garçons et 3 filles), qui consacrait sa vie à leur éducation.

20 mai

39- Huda Salah al-Khaznadar (36 ans) :

Elle était unique chez ses parents. Israël l’a tuée suite au bombardement visant leur maison à Khan Younes. Son mari et ses fils ont été blessés.u

Source: Traduit à partir d'Anadolu