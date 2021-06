Des dizaines de milliers de colons se préparent pour participer à la « marche des drapeaux », le jeudi 10 juin prochain pour commémorer la « Journée de l’unification juive de Jérusalem », a indiqué le journal israélien Israel Today. Ils insistent pour organiser la marche parce que c’est « la victoire de la Jérusalem sioniste libre, sur les organisations de l’axe du mal et des ténèbres », selon le journal.

Celle-ci qui devait avoir lieu le 10 mai dernier mais avait été annulée suite aux menaces de la résistance palestinienne à Gaza.

Les services de sécurité israéliens avaient dans premier moment décidé que la marche ne pouvait traverser Bab al-Amoud, l’une des entrées principales vers l’esplanade des Mosquées et la mosquée al-Aqsa pour des raisons sécuritaires, les palestiniens jérusalémites s’étant heurtés presque quotidiennement avec les gardes-frontières israéliens.

Par la suite, lors du lancement de l’opération Épée d’al-Qods, les factions de la résistance ont visé en premier lieu Jérusalem, ce qui a contraint les organisateurs de la marche à l’annuler sous l’impact des roquettes et des sirènes.

« Nous exigeons l’unification de Jérusalem pour toujours. Nous retournons à marcher dans les rues de Jérusalem et à Rosh Marom avec les drapeaux israéliens, chantant et dansant pour la terre de Sion et de Jérusalem », ont déclaré de nouveau les organisateurs de cette manifestation.

L’un d’entre eux, Matan Fleg, le chef de l’organisation sioniste Im Tirtzu a souligné: « Jérusalem représente la centralité de la nation, et par conséquent, les ennemis d’Israël aspirent à nous en séparer. Sans le mont de Sion, il n’y a pas le sionisme. Le renouvellement de la marche des drapeaux est une victoire pour la Jérusalem sioniste libre sur l’axe du mal et des ténèbres. Nous invitons toutes les masses (juives), où qu’elles soient, à venir jeudi prochain pour célébrer avec nous le jour de l’unification de Jérusalem et de l’État d’Israël ».

Pour les Musulmans, la mosquée al-Aqsa vient en troisième position comme site sacré, après la Kaaba à la Mecque, et la Mosquée al-Haram du prophète Mohamad en Médine.

Elle a été la première qibla (direction) de leur prière et puis le site de l’ascension du prophète au Ciel, événement célébré et connu sous l’appellation al-Isra’ wal Miiraj, le voyage nocturne et l’ascension.

Mêmes les sanctuaires des différents prophètes qui se trouvent sur la terre de la Palestine requièrent une grande importance spirituelle pour les Musulmans. Sachant que ces apôtres vénérés par le judaïsme, voire même par le christianisme, le sont aussi par l’islam. Le prophète Salomon pour qui les juifs sionistes insistent pour édifier un temple portant son nom à la place de la mosquée al-Aqsa est l’un des prophètes dont l’histoire a été évoquée dans le saint Coran.

