Un destroyer et un navire de soutien iraniens naviguent en ce moment même dans l’océan Atlantique « pour une mission loin de la République islamique », a rapporté jeudi 10 juin la télévision d’État iranienne, sans donner d’informations supplémentaires sur la destination finale des navires.

Le voyage du destroyer iranien « Sahand », et du navire de soutien « Markran » qui est chargé de collecter des renseignements, intervient alors que les médias américains affirment que ces deux navires sont à destination du Venezuela.

Les navires ont quitté le mois dernier le port de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran, a déclaré l’amiral Habibollah Sayyari, chef adjoint de l’armée iranienne.

Il a décrit leur mission comme « le voyage le plus long et le plus difficile de la marine iranienne à ce jour ».

«Ces dernières années, les forces navales iraniennes ont accru leur présence dans les eaux internationales pour sécuriser les routes navales et protéger les navires marchands et les pétroliers contre les pirates», a-t-il expliqué. Un constat qui renvoie effectivement à ce corridor naval reliant l’Iran aux Caraïbes et par où est transité l’essence iranien vers le Venezuela.

La télévision d’État iranienne a publié un court clip du destroyer naviguant dans les mers agitées de l’Atlantique. La vidéo a probablement été tournée à partir du navire de soutien « Markran ».

« La marine améliore sa capacité de navigation et prouve sa durabilité à long terme dans les mers défavorables et les conditions météorologiques difficiles de l’Atlantique », a déclaré M. Sayyari, ajoutant que les navires de guerre ne feraient escale dans aucun port pendant la mission.

Ce voyage inhabituel de navires iraniens précède l’élection présidentielle iranienne du 18 juin, qui verra les électeurs choisir un successeur au président Hassan Rohani.

