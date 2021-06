Face aux projets de destructions des maisons et des commerces des Palestiniens dans les quartiers de la localité Silwan, au sud de Jérusalem al-Qods occupée, les mouvements de résistance palestinienne ont mis en garde l’occupation israélienne contre une nouvelle explosion de la situation.

Les forces d’occupation israélienne ont attaqué ce mardi 29 juin le quartier al-Boustan de cette localité et y ont détruit un commerce et plusieurs maisons au moyen de bulldozers, avant de se retirer à la hâte, repoussées par les habitants palestiniens. 17 autres commerces et habitations sont menacées de destruction, a indiqué le site ِd’informations Arabs48. Selon lequel les autorités de l’occupation avaient auparavant accordé aux habitants palestiniens 21 jours pour qu’ils les détruisent eux-mêmes. Le délai a expiré le dimanche 27 juin.

‘Israël’ tente depuis 2005 de détruire ce quartier qui s’étend sur une superficie de 70 dunums afin d’y construire un jardin public mais il fait face à une résistance farouche de la part de ses habitants palestiniens.

Un autre quartier de Silwan, Souwayeh, fait aussi l’objet de mesures israéliennes similaires de destructions de maisons et d’expulsion de ses habitants palestiniens.

De part et d’autre le prétexte avancé par les Israéliens pour justifier la destruction de ces habitations est qu’elles ont été construites sans autorisation.

Le mouvement du Jihad islamique a tenu l’occupation israélienne entièrement responsable de ce qui se passe dans le quartier d’Al-Boustan et dans tous les quartiers de Jérusalem occupée.

Dans sa déclaration, le mouvement a appelé « les Jérusalémites à affronter résolument les attaques sionistes, à activer tous les moyens de confrontation et à rester chez eux à tout prix ».

« L’œil de la résistance est sur al-Qods et l’escalade qui s’y déroule affectent les règles d’engagement… La résistance confirme sa disponibilité à faire face à toute agression commise par l’ennemi », a mis en garde le Jihad islamique, avertissant que ce qui se passe à Jérusalem menace de faire exploser le conflit et d’enflammer la région.

Pour sa part, le porte-parole du Hamas pour la ville d’al-Qods, Mohamad Hamada, a déclaré : « La transgression flagrante de l’occupation et la prise d’assaut du quartier d’Al-Boustan à Silwan, avec l’intention de démolir des maisons et de déplacer ses habitants, est une nouvelle transgression du lignes rouges. »

Il a ajouté : « La résistance assure qu’elle reste vigilante et attentive à tout ce que l’occupation fait à al-Qods, et ne permettra pas à l’occupant de poursuivre sa politique de grignotage. Les options de la résistance en réponse à l’occupation sont ouvertes et multiples, et toutes sont sujettes à l’étude et à la mise en œuvre ».

Le porte-parole du Hamas pour la ville de Jérusalem a appelé le peuple palestinien à « continuer à combattre l’occupation et à lui faire payer cher le prix de son agression, à intensifier davantage la confrontation et à maintenir une présence et des liens à Jérusalem et à la mosquée Al-Aqsa ».

A leur tour, les Comités de résistance palestiniens ont annoncé que « les actes de démolition sionistes dans le quartier de Silwan à Jérusalem continuent l’agression et sont le prélude d’une bataille ouverte au cours de laquelle l’ennemi paiera un prix double ».

Ce mouvement a appelé les médiateurs à « agir rapidement avant qu’il ne soit trop tard, pour freiner l’ennemi et arrêter sa guerre raciste et ses attaques contre notre peuple à al-Qods ».

Source: Divers