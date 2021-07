Le guide suprême de la révolution en Iran s’est rangé au côté des protestataires de la province du Khûzistân (Khouzestan) au sud-ouest du pays, invitant les responsables à répondre à leurs revendications.

Des manifestations ont éclaté ces derniers jours en raison de la pénurie d’eau que connait ce gouvernorat , due à une très forte sécheresse.

« Les gens ont exprimé leur mécontentement. Et nous ne pouvons pas les blâmer. Il faut résoudre leur problème », a dit l’imam Ali Khamenei, selon l’agence de presse iranienne ars news.

Et de poursuivre : « maintenant, par la grâce de dieu, toutes les instances gouvernementales et non gouvernementales œuvrent de concert pour résoudre la pénurie d’eau. Et elles poursuivront leur travail avec assiduité ».

S’adressant aux habitants de ce gouvernorat riche en hydrocarbures, il les a mis en garde contre les complots : « l’ennemi tente tous les jours d’exploiter tout ce qui pourrait porter atteinte aux intérêts du pays et du peuple. Raison pour laquelle, il faut être prudent et ne pas lui donner de prétexte ».

Dans la nuit du 20 juillet, pendant les manifestations à Bandar Mahshahr, des hommes armés ont ouvert le feu sur une patrouille de police qui se trouvait sur place, tuant un policier et blessant un autre . Selon les médias iraniens, ils se trouvaient sur le toit d’un immeuble dans la localité Taleghani, de cette ville.

Auparavant, des éléments armés infiltrés parmi les manifestants ont abattu deux manifestants, ont indiqué les forces de sécurité iraniennes qui ont accusé des parties ennemies de vouloir viser les protestataires pour en imputer la responsabilité aux autorités iraniennes afin d’attiser la situation et la pousser vers des émeutes.

Le 18 juillet, un clip vidéo apparu sur les réseaux sociaux a montré qu’un groupe appartenant au mouvement séparatiste terroriste Ahwaz a rejoint les manifestations du Khouzestan.

Depuis près de 50 ans, les vagues de grande chaleur et les tempêtes de sable en Arabie saoudite et en Irak ont profondément touché les terres agricoles du Khouzestan qui étaient connues pour leur fertilité.

Pays aride, l’Iran connaît une sécheresse chronique depuis plusieurs années, avec pour conséquences des inondations régulières provoquées par la combinaison du durcissement des sols et de précipitations plus ou moins violentes.

Selon le Croissant-Rouge iranien, huit provinces du pays ont été touchées par des inondations la semaine passée : celles-ci ont fait quatre morts et deux disparus, et une autre personne est morte foudroyée.

Source: Divers