Le représentant permanent d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a appelé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à licencier un certain nombre d’employés de l’UNRWA, prétendant qu’ils incitaient « au terrorisme et à l’antisémitisme ».

C’est ce qui ressort d’une lettre envoyée, le lundi 2 aout, par le délégué israélien à Guterres, rapporte l’Agence Anadolu.

Erdan a déclaré que sa lettre était fondée sur un rapport publié par une organisation indépendante de défense des droits de l’homme basée à Genève baptisée « United Nations Monitoring Mechanism (UNMM) », qui prétendait que certains employés de l’UNRWA, via leurs comptes sur les réseaux sociaux, ont violé les règles de l’Organisation et ses valeurs telles que sa tolérance zéro envers le racisme, la discrimination et l’antisémitisme.

Le responsable israélien a indiqué que le rapport de l’organisation de défense des droits humains « contenait une description du comportement de dizaines d’employés de l’UNRWA dans plus de 100 cas dans lesquels ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux d’une manière incitant au terrorisme ou soutenant l’antisémitisme ».

« L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) prouve une fois de plus qu’elle n’est pas une organisation humanitaire, mais une organisation qui encourage le terrorisme sous les auspices des Nations Unies. Nous avons présenté une demande claire au secrétaire général des Nations Unies, appelant à la résiliation immédiate des contrats de tous les employés participant au rapport, à la soumission de tous les autres employés de l’organisation à un examen approfondi et au licenciement de tout employé qui se comporte de la même manière », a-t-il déclaré.

Il a également demandé qu’une commission d’enquête soit établie et que tous les pays qui financent l’UNRWA cessent de lui fournir des fonds.

L’UNRWA a été créée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies en 1949 pour apporter assistance et protection aux réfugiés palestiniens dans cinq zones d’opérations, en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.