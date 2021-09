Les groupes de la résistance palestinienne ont célébré, lundi soir 6 septembre, l’opération du ‘tunnel de la liberté’ au cours de laquelle six détenus condamnés à perpétuité se sont évadés de la prison ultra-sécurisée de Gilboa dans le nord de la Palestine occupée.

Ils ont qualifié l’évasion d’héroïque, exhortant les habitants palestiniens à les protéger et les aider à continuer d’échapper aux autorités d’occupation israéliennes.

Dans les villes de Cisjordanie et de Gaza, les Palestiniens ont klaxonné, agité des drapeaux et distribué des bonbons pour marquer l’occasion.

« Il s’agit d’un grand acte héroïque, qui provoquera un choc sévère pour le système de sécurité israélien », a déclaré Daoud Shehab, porte-parole du Jihad islamique.

Des centaines de partisans du Jihad se sont rassemblés à Gaza et des membres ont envoyé des ballons incendiaires à travers la frontière vers les colonies pour soutenir les prisonniers évadés.

Les autorités d’occupation ont indiqué que trois incendies avaient été déclenchés par les ballons, mais ont été rapidement éteints.

Pour sa part, Fawzi Barhoum, porte-parole du mouvement Hamas qui dirige Gaza, a affirmé que l’évasion montre « que la lutte pour la libération de l’occupant est continue et étendue, à l’intérieur des prisons et à l’extérieur ».

Les responsables du Hamas ont exhorté les Palestiniens à fournir une aide aux évadés en assurant que d’autres évasions auront lieu.

Husam Badran, un haut responsable du Hamas, a qualifié cette journée de « jour de joie et de fierté, lorsque les Palestiniens ont la tête haute ».

Nakhaleh appelle à la protection des évadés

Ziad Nakhaleh

Cité par la chaîne libanaise AlMayadeen, Ziad Nakhaleh, secrétaire général du Jihad islamique palestinien, a déclaré : « Six de nos héros ont mené la bataille au cœur de l’ennemi et ont brisé toutes les mesures de sécurité ».

« J’appelle le peuple palestinien de la Cisjordanie à assumer ses responsabilités en protégeant les braves combattants », a-t-il lancé, rapporte PressTV.

« Nous ne voulons pas dire que certaines personnes ont aidé l’armée du régime sioniste à poursuivre les prisonniers », a déclaré Nakhaleh en poursuivant : « Notre devoir aujourd’hui, en tant que nation militante, exige que nous soutenions les prisonniers qui ont obtenu leur liberté ce matin ».

« C’est un grand jour pour le peuple palestinien”, a affirmé le secrétaire général du Jihad en soulignant que ce sont les hommes de la Résistance qui détermineront l’avenir.

« Ces héros nous ont appris que tout est possible et que la défaite de l’ennemi est plus proche que jamais », a-t-il conclu.

Hezbollah : Un coup au régime sioniste

Drapeaux du Hezbollah et du Liban

Au Liban, le Hezbollah a félicité l’évasion des six détenus palestiniens des geôles de l’occupation, affirmant qu’il s’agissait d’une réalisation unique et d’un coup dur porté au régime sioniste. « L’action des honorables combattants palestiniens est une réalisation unique qui porte un coup dur aux occupants et à leurs mesures de sécurité strictes », a indiqué le Hezbollah dans un communiqué publié le lundi 6 septembre.

« Cette réalisation est une autre preuve du dynamisme, de l’intelligence et de la patience du peuple palestinien, et met en valeur ses efforts continus pour libérer ses terres et ses captifs », a ajouté le communiqué.

« Cette réalisation nécessite d’aborder une fois de plus la question des prisonniers et des détenus dans les prisons israéliennes », indique le communiqué.

Le Hezbollah a également déclaré que l’évasion des prisonniers et détenus palestiniens est une opportunité de dénoncer les actions arbitraires et les violations répétées et dangereuses de leurs droits par l’occupation.

Ansarullah félicite les prisonniers héroïques

Au Yémen, le membre du Conseil politique suprême, Mohammad Ali al-Houthi, a félicité, dans un tweet sur son compte Twitter, « les frères en Palestine et la libération des 6 prisonniers héroïques en creusant un tunnel depuis la prison de Gilboa ».

M.Houthi, cité par AlMayadeen, a souhaité que l’opération du ‘tunnel de la liberté’ ouvre la voie à « la libération des prisonniers restants dans les geôles de l’Arabie saoudite et dans l’entité sioniste ».

Sources: PressTV + Mayadeen + médias israéliens