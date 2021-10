Le groupe de hackers Black Shadow a affirmé, vendredi 29 octobre, avoir piraté les serveurs de la société d’hébergement Internet israélienne Cyberserve, désactivant plusieurs sites Web et menaçant de divulguer des informations sur les utilisateurs.

« Rebonjour! Nous avons des nouvelles pour vous! », ont annoncé les pirates dans un message diffusé sur les réseaux sociaux vendredi soir.

Les Israéliens prétendent que les hackers de ce groupe sont des Iraniens.

« Vous ne pourrez probablement pas vous connecter à de nombreux sites Web aujourd’hui. Nous avons atteint l’entreprise Cyberserve et leurs clients. Vous pourriez demander qu’en est-il des données ? Comme toujours, nous en avons beaucoup. Si vous ne voulez pas que vos données soient divulguées, contactez-nous rapidement », a-t-il été ajouté, rapporte la télévision israélienne i24.

Black Shadow s’est emparée l’année dernière d’une vaste mine d’informations après avoir piraté la compagnie d’assurance israélienne Shirbit.

Parmi les clients de Cyberserve, on compte les compagnies de transport public Dan et Kavim, la société de voyages Pegasus et le blog de la chaîne publique Kan.