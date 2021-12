La police d’occupation israélienne recherche, mercredi matin 8 décembre, l’auteure présumée d’une attaque au couteau qui a blessé une Israélienne dans un quartier de l’est d’AlQods occupée.

Selon les soupçons israéliens, une fille palestinienne de 15 ans aurait mené cette opération «à l’entrée du quartier de Cheikh Jarrah».

«Des effectifs de la police ont été déployés en grand nombre sur les lieux et recherchent une suspecte qui s’est enfuie», poursuit la police d’occupation dans un communiqué.

Le correspondant de la télévision libanaise AlMayadeen en Palestine a indiqué que «les forces d’occupation ont arrêté deux étudiantes, une directrice d’école et une conseillère sociale du quartier de Cheikh Jarra », soulignant que «les forces d’occupation israéliennes sont dans un état d’alerte dans le quartier en question».

Et d’ajouter: «Les soldats d’occupation ont ravagé une école pour les filles à AlQods après cette opération».

Les forces d’occupation ont annoncé plus tard avoir arrêté une fille suspectée d’avoir mené l’opération à l’arme blanche, mais cette information n’a pas encore été confirmée de sources concordantes.

Une riposte aux crimes d’épuration à Cheikh Jarrah

En réaction, le Jihad islamique palestinien, par la voix de son dirigeant Ahmed Al-Mudallal, a salué «la volonté de fer des jeunes révolutionnaires palestiniens qui confirme la poursuite de la voie de la résistance à AlQods et en Cisjordanie».

Et de souligner: «l’opération héroïque dans le quartier de Cheikh Jarrah s’inscrit dans le contexte de la riposte aux crimes de l’ennemi sioniste envers notre peuple, en particulier dans le quartier de Cheikh Jarrah et dans la ville d’AlQods, où les crimes d’épuration ethnique sont commis par l’ennemi sioniste, au su et au vu du monde entier», rapporte le site PalToday.

Al-Mudallal a expliqué que «cette nouvelle opération héroïque envoie un message clair et fort à l’occupation: personne sur terre ne pourra protéger vos colons et vos soldats des opérations des jeunes révolutionnaires qui créent leurs propres moyens de combat. Vous ne jouirez d’aucune sécurité sur notre terre, vous n’avez pas d’autre choix que de partir ou d’être tué».

Pour sa part, le porte-parole du Hamas, Abdul Latif Al-Qanou, a affirmé que « les opérations héroïques en Cisjordanie et à AlQods, dont la dernière qui a eu lieu aujourd’hui à Cheikh Jarrah, prouvent la grandeur de notre peuple révolutionnaire et que sa résistance est inébranlable ».

AlQods, la Cisjordanie occupée et les territoires occupés ont été le théâtre à partir d’octobre 2015 et pendant des mois d’opérations anti-occupation commises le plus souvent par de jeunes palestiniens isolés.

Dans la nuit de dimanche à lundi 6 décembre, un adolescent palestinien a été tué à un point de passage entre AlQods et la Cisjordanie occupée, alors qu’il tentait de renverser des soldats, blessant un garde, selon les autorités d’occupation.

Et samedi un Palestinien a mené une opération à l’arme blanche, ayant blessé au moins une personne dans le centre d’AlQods occupée, avant d’être tué à distance zéro par les forces d’occupation.

Un Israélien avait été tué et trois autres personnes blessées le 22 novembre dernier lors d’une rare attaque à l’arme à feu menée par un Palestinien membre du Hamas à l’Est d’AlQods.

Aujourd’hui, quelque 200.000 colons israéliens sont implantés à l’est d’AlQods, où habitent 300.000 Palestiniens.

La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967.