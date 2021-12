Les deux chefs des parlements iranien et algérien ont convenu de consolider les relations entre leurs pays, faisant valoir leur position similaire sur la question palestinienne.

Ils s’étaient rencontrés en marge de la Conférence des Parlements des Etats membres de l’Organisation de la Conférence islamique, vendredi 10 décembre à Istanbul en Turquie.

Le président de l’Assemblée consultative islamique iranienne, Mohammad Baqer Qalibaf, a affirmé que l’Iran est prêt à consolider ses relations avec l’Algérie, notamment sur le plan parlementaire. Il a salué la politique de l’Algérie, qu’il a qualifiée de « sage », vis-à-vis des problèmes régionaux, comme en Irak, en Syrie et au Yémen.

Il a déclaré à son homologue algérien Ibrahim Boughali, que « les peuples algérien et iranien sont unis par de multiples liens politiques et religieux ».

« Le Conseil iranien de la Choura voudrait établir un groupe d’amitié parlementaire entre les deux pays, pour contribuer à élever le niveau des relations dans divers domaines politiques, économiques et culturels », a-t-il souligné.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale populaire algérienne, Ibrahim Boughali, a exprimé « la volonté de l’Algérie de consolider ses relations avec l’Iran ».

Il a déclaré que « l’Etat algérien partage avec l’Etat iranien ses positions et points de vue sur la question palestinienne ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hussein Amir-Abdollahian avait précédemment salué la positin de l’Algérie qui a refusé que l’Union africaine octroie à ‘Israël’ le statut d’observateur, affirmant que « l’Algérie a agi avec sagesse et logique ».

Source: Médias