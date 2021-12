Les jeunes révolutionnaires de la ville de Burqa, appuyés par d’autres jeunes des villes palestiniennes voisines en Cisjordanie occupée, ont réussi, le samedi soir 25 décembre, à déjouer la tentative des colons de prendre d’assaut leur ville, sous protection militaire des forces d’occupation israéliennes.

Les Palestiniens ont bravement affronté les forces d’occupation, qui cherchaient à sécuriser l’incursion des colons à Burqa à 20H00 (heure locale).

Des violents affrontements ont éclaté avec les forces d’occupation. Les jeunes palestiniens ont eu recours à des jets de pierres et de cocktails Molotov.

Des dizaines de Palestiniens ont été blessés, qui ont à leur tour réussi à blesser un soldat « israélien » au visage.

Le Croissant-Rouge palestiniens a indiqué que ses équipes sur le terrain ont enregistré 135 blessés lors de ces affrontements, dont 5 avec des balles réelles et 35 avec des balles métalliques recouvertes de caoutchouc.

En outre, des combattants de la résistance ont ouvert le feu sur les forces d’occupation à Burqa. Ils ont été applaudis par les habitants qui ont scandé des slogans en faveur de la résistance et du chef des Brigades Qassam, Mohammad Al-Dhaif.

Aussitôt après ces accrochages, les médias israéliens ont rapporté que les forces d’occupation ont interdit jusqu’à nouvel ordre à des centaines de colons d’atteindre la colonie évacuée de Homesh (limitrophe à Burqa) et elles ont déclaré la région une « zone militaire fermée ».

Les colons avaient appelé à une marche samedi soir dans le but de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu’il reprenne les activités de colonisation à Homesh.

Rappelons que des groupes de Palestiniens de différentes régions de la Cisjordanie s’étaient dirigés à Burqa pour soutenir les habitants de cette ville dans sa résistance face aux agressions barbares des colons qui se poursuivent depuis des jours.

Les forces nationales et islamiques dans la région de Naplouse avaient appelé les palestiniens à participer en masse aux côtés de leurs frères à Burqa pour faire face aux colons et aux violations de l’occupation israélienne à Naplouse et à Jénine.

Le Hamas avait également appelé à la mobilisation et au soutien des habitants de Burqa.

Tirs contre des postes israéliens

Les agressions israéliennes contre les villes palestiniennes se sont poursuivies ce dimanche 26 décembre. Les forces d’occupation israéliennes ont mené une série de perquisitions et d’incursions dans diverses zones de la Cisjordanie, qui ont été le théâtre d’affrontements jusqu’à l’aube. Trois jeunes palestiniens ont été détenus.

Des combattants de la résistance ont en outre ouvert le feu, ce dimanche, sur le poste de contrôle militaire de Dotan près de Jénine. Des tirs ont également repris pour la troisième fois contre le poste israélien d’Al-Jalama, au nord de Jénine, qui a été bouclé par les forces d’occupation.

Source: Traduit à partir de PalToday