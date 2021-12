Après 4 jours d’exercices conjoints, les factions de la résistance palestinienne ont conclut ce Mercredi les manœuvres Pilier solide-2 à Gaza .

« Ces manœuvres traduisent l’ampleur de la coordination entre les factions militaires de la résistance », a affirmé le porte-parole du Hamas, Abdel Latif al-Qanoua.

Al-Qanoua a écrit sur son compte Twitter que « ces manœuvres ont prouvé la capacité de la chambre d’opérations militaires et sa volonté de faire face à toute éventuelle agression contre le peuple palestinien, et de le protéger à al-Qods, en Cisjordanie et à l’intérieur des geôles israéliennes. »

Dans le même temps, les forces d’occupation israéliennes ont ciblé, ce mercredi, 3 points de surveillance de la résistance à l’est de Gaza,a rapporté le correspondant d’Al-Mayadeen.

Dimanche dernier, les factions de la résistance ont lancé des manoeuvres conjointes Pilier solide-2, qui « comprenant de nombreuses opérations d’entraînement et activités militaires pour échanger leurs expériences entre elles, renforcer la coordination, unifier les stratégies et accélérer la mise en œuvre des tâches de manière efficace et efficiente. »

Dans ce contexte, le mouvement Hamas a déclaré, il y a deux jours, que la résistance continuera à renforcer ses forces, et qu’elle ne restera pas passive face à l’escalade de l’occupation contre notre peuple ».

À son tour, le directeur du Bureau des médias des Comités de résistance en Palestine, Mohammad al-Buraim, connu sous le nom d’ Abou Mujahid , a estimé que « les exercices Pilier solide-2 additionnent force, préparation et équipement pour protéger notre peuple ».

Source: Traduit d'AlMayadeen