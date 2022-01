Les Etats-Unis ont promis, le lundi 17 janvier, de « faire rendre des comptes » à l’armée yéménite et Ansarullah qui ont revendiqué une opération aux drones et aux missiles contre l’aéroport international d’Abou Dhabi et la zone industrielle proche.

« Les Houthis (Ansarullah) ont revendiqué l’attaque, et nous allons travailler avec les Emirats arabes unis et nos partenaires internationaux pour leur faire rendre des comptes », a déclaré le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, Jake Sullivan.

« Notre engagement en faveur de la sécurité des Emirats arabes unis est inébranlable et nous sommes aux côtés de nos partenaires émiratis contre toutes les menaces visant leur territoire », a-t-il ajouté.

« Nous réitérons notre engagement indéfectible en faveur de la sécurité des Emirats arabes unis et nous nous tenons aux côtés de notre partenaire émirati », a pour sa part déclaré le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, dans un communiqué, cité par l’AFP.

Le secrétaire d’Etat Antony Blinken s’est entretenu plus tard lundi avec son homologue émirati, le cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan, a déclaré le porte-parole dans un second communiqué.

Peu auparavant, la police émiratie a annoncé que trois camions-citernes ont explosé, le lundi 17 janvier, « près des réservoirs de stockage » de la compagnie pétrolière d’Abu Dhabi, a indiqué l’agence officielle émiratie WAM.

En outre, un « incendie mineur » s’est produit dans « la nouvelle zone de construction de l’aéroport international d’Abu Dhabi », selon la même source.

Les Emirats, membres d’une coalition militaire sous commandement saoudien qui mène depuis 2015 une guerre meurtrière contre le Yémen, ont menacé de « riposter ».

La guerre contre le Yémen a couté la vie à plus de 377.000 personnes et provoque la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Rappelons que depuis début janvier, l’armé yéménite et Ansarullah avaient envoyé plusieurs messages à Abou Dhabi le sommant à renoncer à ses agressions contre le Yémen, faute de quoi les profondeurs des Emirats seront pris pour cible.

Les forces yéménites ont repoussé, le mercredi 12 janvier, une offensive des mercenaires émiratis contre les districts Ain et Harib à Chabwa (sud), ainsi que contre la province de Ma’reb (nord-est). Des dizaines de mercenaires pro-émiratis avaient été tués et blessés.

Deux drones espions des Émirats arabes unis avaient également été abattus au cours de la semaine dernière.

Le 3 janvier, les forces de Sanaa avaient saisi un navire de guerre émirati acheminant des armes à leurs mercenaires dans l’ouest du pays.