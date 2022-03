La banque russe Sberbank a annoncé que les banques locales étaient prêtes à utiliser le système de paiement chinois « unionPay » après que les sociétés de services financiers « Visa » et « MasterCard » ont suspendu leurs services dans le pays.

Un communiqué publié, dimanche 6 mars, par « Sberbank », la plus grande banque russe, a déclaré que les travaux ont commencé sur l’émission de cartes bancaires qui fonctionnent avec les systèmes de paiement russe « Mir » et chinois « UnionPay ».

À son tour, la banque russe Alpha Bank a déclaré dans un communiqué que l’émission de cartes bancaires utilisant le système de paiement chinois « UnionPay » permettra d’effectuer des transactions de paiement financier dans 180 pays à travers le monde.

Dans un domaine connexe, la Banque centrale russe a annoncé l’imposition d’un transfert mensuel maximum de 5 000 dollars pour le transfert d’argent réel à l’étranger.

Plus tôt samedi, les sociétés de services financiers américaines Visa et MasterCard ont annoncé la suspension de leurs services en Russie en raison de son intervention militaire en Ukraine.

Il convient de noter que le système de paiement chinois « UnionPay » est un réseau de services bancaires basé en Chine, travaillant avec plus de 2 500 institutions à travers le monde, et plus de 7 milliards de cartes en circulation à ce jour.

Source: Avec Anadolu