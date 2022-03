« Chaque jour, il devient clair que faire confiance aux Américains relève d’une stupidité, d’une sottise, d’une ignorance et d’une négligence des intérêts de la nation, de la patrie et du peuple », c’est ce qu’a déclaré, ce mardi 8 mars, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, lors d’un discours à l’occasion de la journée des blessés de la Résistance.

Il a en outre appelé à tirer des leçons des évènements qui se passent en Ukraine. « Les USA et les Britanniques ont poussé l’Ukraine vers la guerre …», a-t-il affirmé.

Le numéro un du Hezbollah a en outre appelé les dirigeants libanais à ne pas soumettre aux diktats US et à se comporter comme des maitres et non comme des esclaves aux USA.

Sayed Nasrallah a dans ce contexte fustigé la position officielle du Liban qui a condamné l’opération russe en Ukraine. Il a affirmé, dans ce contexte, que le communiqué officiel du ministère libanais des Affaires étrangères a été envoyé à l’ambassade des Etats-Unis à Beyrouth. Celle-ci l’a modifié pour qu’il soit plus ferme à l’égard de la Russie.

Voici les principaux points de son discours :

Tout d’abord je voudrais présenter mes félicitations aux musulmans à l’occasion du mois de Cha’bane, le mois du prophète Mohammad (S) et des anniversaires du petit-fils du prophète Mohammad (S), l’Imam Hussein (3 Cha’bane) ainsi que de son frère Al-Abbas ben Ali (4 Cha’bane) et de son fils Ali ben al-Hussein (5 Cha’bane).

Je voudrais saluer les combattants blessés, dont à leur tête le leader Sayed Ali Khamenei (lui aussi un des blessés), et d’exprimer notre fierté pour vos sacrifices, patiences, déterminations, et remercier Dieu pour la sécurité, la paix et la stabilité, dont nous jouissons grâce à votre dévouement…

Russie et Ukraine

Des événements très importants à partir desquels nous devons tirer des leçons.

L’émissaire US auprès de l’ONU a menacé d’accuser la Russie de crime de guerre pour chaque bombardement contre les civils. Mais a-t-elle dit quelque chose à propos des massacres commis par les USA à Hiroshima, en Irak et en Afghanistan… Des dizaines de milliers de civils ont été tués en Irak et Afghanistan, dont plusieurs mariages ont été transformés en des bains de sang, sous prétexte que les avions US visaient des centres d’entrainement.

Qu’en est-il des crimes sionistes en Palestine depuis 70 ans ? Qu’en est-il du blocus israélien contre Gaza, qui date depuis 15 ans.

Qu’en est-il des massacres saoudo-US contre le Yémen, des dizaines de milliers de civils tués, en plus d’un blocus depuis 7 ans ?

Il y a du mutisme total. Or, tel n’est pas le cas envers certaines villes ukrainiennes assiégées depuis plusieurs jours.

Malheureusement, par ce qu’ils ne sont pas des Blancs et n’ont pas les yeux bleus ! Mais même ces Blancs, ils sont exploités par les USA afin de parvenir à leur objectif.

Au lieu de menacer la Russie, allez poursuivre en justice les USA, les Britanniques et les Européens pour les crimes qu’ils ont commis en Algérie, en Libye, au Pakistan…Vendredi dernier des takfiristes, qui sont les outils de la CIA, ont mené des attentats suicides dans une mosquée au Pakistan.

Les normes des USA ne sont pas soumises à la loi, et là où leur intérêt politique l’exige, ils condamnent, et là où leur intérêt l’exige, ils soutiennent ‘Israël’ et défendent l’effusion de sang.

Faire confiance aux USA relève de la stupidité

Chaque jour, il devient clair que faire confiance aux Américains relève d’une stupidité, d’une sottise, d’une ignorance et d’une négligence des intérêts de la nation, de la patrie et du peuple.

Il y a quelques mois, tout le monde a vécu l’expérience du retrait des USA de l’Afghanistan. L’image de l’avion à laquelle s’attachait des Afghans est toujours à l’esprit.

Le président afghan qui a fui son pays Asraf Ghani a déclaré plus tard que « son erreur était d’avoir fait confiance aux USA et à leurs alliés internationaux ». Il lui disait qu’il est interdit de s’asseoir avec les talibanas, alors que pour eux il est permis.

Aujourd’hui, tout le monde sait que les USA et le Royaume Uni en particulier qui ont poussé l’Ukraine vers la gueule du dragon et la guerre. l’Allemagne était réticente et la France plus ou moins.

Aujourd’hui, vous pouvez entendre le président ukrainien, son Premier Ministre et son ministre des Affaires Etrangères se plaindre et exprimer leur désespoir : Ils nous ont laissé combattre seuls.

Ils n’enverront aucun de leurs soldats ou de leurs avions en Ukraine. Il s’agit d’une leçon pour ceux qui parient sur les USA.

Même la demande d’imposer une zone d’exclusion, ils leur ont répondu qu’ils ne pouvaient pas.

Ils leur disent : c’est à vous de combattre, et nous imposons des sanctions et un embargo contre la Russie.

Raison pour laquelle, nous verrons maintenant le président ukrainien descendre de l’arbre et accepter de négocier certaines propositions russes, à moins qu’ils le laissent faire. Il a su que ceux qui l’avaient promis l’ont abandonné au milieu de la route.

Chute de la morale en Occident

Comment l’Occident a traité les refugiés noirs, asiatiques, ou musulmans fuyant l’Ukraine. C’est ça leur civilisation, c’est une chute de la morale…

A suivre

Source: AlManar