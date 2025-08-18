La Serbie a signé un contrat majeur avec le groupe israélien Elbit Systems, d’une valeur de 1,63 milliard de dollars, pour équiper son armée d’un vaste éventail de systèmes d’armement de pointe, ont rapporté les médias israéliens.

L’accord, l’un des plus importants jamais conclus par l’entreprise militaire israélienne en Europe, vise à renforcer les capacités opérationnelles de Belgrade dans le cadre de la modernisation accélérée de ses forces armées, a-t-on ajouté de mêmes sources.

Le contrat porte notamment sur la fourniture de drones Hermes 900, l’appareil le plus imposant de la gamme Elbit, déjà utilisé par plusieurs armées dans le monde.

Il inclut également des roquettes de précision longue portée, des systèmes de guerre électronique ainsi que des plateformes de commandement et de contrôle destinées à optimiser la gestion des opérations sur le terrain.

Elbit Systems avait annoncé la semaine dernière cet accord de plusieurs années à la Bourse de Tel-Aviv, sans révéler l’identité du pays acheteur, invoquant une clause de confidentialité demandée par le client. L’information a depuis été confirmée par des sources proches du dossier.