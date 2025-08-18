Le député israélien Simcha Rothman, du parti Sionisme religieux, n’a pas obtenu de visa pour se rendre en Australie, où il devait participer à une série d’événements organisés à Sydney et Melbourne ce mois-ci, ont rapporté les médias israéliens.

La décision a été confirmée lundi par le ministre australien de l’Intérieur, Tony Burke, qui a indiqué que Rothman ne pourrait pas déposer de nouvelle demande pendant trois ans.

Rothman, juriste de formation et figure importante de la coalition au pouvoir dirigée par Benjamin Netanyahu, est connu pour ses positions fermes en faveur de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza et de l’imposition de la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée.

Sa venue en Australie était organisée par l’Australian Jewish Association (AJA) dans le cadre d’une tournée baptisée « Solidarité avec la communauté juive ».

Le ministre Burke a justifié le refus du visa en affirmant que l’Australie ne souhaitait pas accueillir des personnalités susceptibles de « propager un message de haine et de division ». Il avait déjà utilisé cette ligne de conduite pour interdire l’entrée à d’autres figures publiques, dont l’ancienne ministre israélienne Ayelet Shaked.

Les médias israéliens ont rapporté que le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a décidé de révoquer les permis de séjour des représentants australiens auprès de l’Autorité palestinienne suite aux décisions de l’Australie de reconnaître un État palestinien et de refuser des visas d’entrée à plusieurs responsables israéliens, dont le membre de la Knesset Rothman et l’ancienne ministre de la Justice Ayelet Shaked.

Plus de 61.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne lancée contre Gaza le 7 octobre 2023.