Israël décide de révoquer les permis de séjour des représentants australiens auprès de l’Autorité palestinienne suite aux décisions de l’Australie de reconnaître un État palestinien et de refuser des visas d’entrée à plusieurs responsables israéliens. – Site de la chaîne AlManar-Liban
