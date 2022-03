‘Israël’ a relevé le niveau d’alerte dans le sud des territoires occupés par crainte de menaces aériennes lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères au sommet du Néguev, a rapporté le dimanche 27 mars la chaîne publique israélienne Kan.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et les chefs de la diplomatie israélien et de quatre pays arabes tiennent, ce lundi 28 mars, une rencontre inédite dans les territoires occupés pour discuter de la ‘paix au Moyen-Orient’ et du programme nucléaire iranien.

Après ses rencontres avec les dirigeants israéliens, le secrétaire d’Etat Antony Blinken, se rendra à Sde Boker, une colonie du désert du Néguev (sud), pour rencontrer avec Yaïr Lapid leurs homologues des Emirats arabes unis, du Maroc, de Bahreïn et d’Egypte.

Selon la chaîne Kan, citée par i24, l’armée de l’air israélienne a mobilisé plusieurs avions en amont de l’arrivée prévue des ministres des Affaires étrangères.

Ce sommet a lieu au lendemain d’une opération militaire palestinienne ayant fait deux morts et plusieurs dans le rang des policiers israéliens à Khadera, dans le nord de la Palestine occupée.

Le Hamas au pouvoir à Gaza, a averti que la rencontre dans le Néguev servait à « légitimer les crimes » d’Israël et à « intégrer » l’entité sioniste dans la région, posant un « danger non seulement pour la Palestine mais pour la région en entier ».

Cette rencontre survient quelques jours après un sommet à Charm el-Cheikh, en Egypte, entre M. Sissi, Mohammed ben Zayed, prince héritier des Emirats arabes unis, et le Premier ministre israélien Naftali Bennett.

Les échanges diplomatiques se sont accélérés ces derniers jours au Moyen-Orient en marge d’un possible accord sur le nucléaire iranien.