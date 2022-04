Selon le journal américain The Wall Street Journal , « la récente rencontre qui a réuni le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, « n’était pas amicale ».

The Wall Street Journal a rapporté que « le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, avait rencontré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, en septembre dernier, vêtu d’un short, et que « ce dernier l’avait reprimandé après avoir soulevé la question du meurtre de Jamal Khashoggi. »

Toujours selon le journal US , « les responsables américains affirment que les divergences politiques se sont approfondies depuis l’opération militaire russe en Ukraine. La Maison Blanche voulait que les Saoudiens « produisent plus de pétrole brut afin de maintenir la stabilité des prix du pétrole, et nuir à la capacité de Moscou à financer la guerre, tandis que le royaume a décidé de ne pas modifier sa production, un décision qui s’est avérée rendre service aux intérêts russes ».

The Wall Street Journal a révélé le souhait de Mohammed ben Salmane que « le président américain Joe Biden, le reconnaisse comme le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite et le futur roi, car il dirige aujourd’hui les affaires quotidiennes du pays, au nom de son père malade, le roi Salman , mais Biden ne l’a pas encore rencontré, ni ne lui a parlé directement. »

Selon des responsables US, « le danger est que Riyad puisse s’aligner plus étroitement sur la Chine et la Russie, ou du moins rester neutre sur des questions d’importance vitale pour Washington, comme il l’a fait avec la crise en Ukraine ».

Selon un haut responsable américain, « la Maison Blanche a cessé de demander aux Saoudiens de produire plus de pétrole sur les marchés mondiaux. Au lieu de cela, les Américains ont demandé à l’Arabie saoudite de ne rien faire qui puisse nuire aux efforts de l’Occident en Ukraine ».

Le journal a conclu que « le roi Salmane et Mohammad ben Salman ont tenu une série de réunions, l’année dernière, pour étudier les mesures punitives que Biden pourrait prendre contre le royaume, et la possibilité d’acquiescer et de libérer les détenus politiques, mais MBS a menaçé de renforcer les alliances avec la Russie et la Chine « .

Le journal a également révélé que « le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, avait refusé en juillet dernier une demande du vice-ministre saoudien de la Défense, Khalid bin Salman, de le rencontrer à Washington, puis ils se sont rencontrés pendant une courte période ».

En revanche, l’Arabie saoudite a rejeté en février dernier la demande du responsable du dossier Moyen-Orient au Conseil de sécurité nationale, Bert McGrook, de « libérer Mohammad ben Nayef et son oncle Ahmed ben Abdulaziz ».

Source: Traduit d'AlMayadeen