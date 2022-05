‘Israël’ a envoyé une aide militaire à l’armée ukrainienne pour la soutenir face à l’armée russe, c’est ce qu’a révélé le jeudi 19 mai le site arabophone de l’opération militaire russe en Ukraine sur Telegram.

Selon cette même source, cette aide comprend notamment des équipements militaires pour les soldats ukrainiens, dont des uniformes militaires, des casques et des gilets pare-balles.

Le Congrès américain débloque 40 milliards pour l’Ukraine

Pour sa part, le Congrès américain a également débloqué jeudi une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine, au moment où Moscou obtenait une victoire symbolique avec les images de centaines de combattants ukrainiens émergeant, hagards, de l’usine Azovstal de Marioupol où ils étaient retranchés depuis des semaines.

Six milliards de dollars de cette nouvelle aide américaine doivent notamment permettre à l’Ukraine de s’équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense anti-aérienne à l’heure où les combats font rage dans l’est et le sud du pays.

Le projet de loi n’a plus qu’à être promulgué par le président Joe Biden, qui réclamait cette énorme rallonge budgétaire pour soutenir Kiev dans la nouvelle phase du conflit, après les 14 milliards de dollars déjà débloqués par le Congrès mi-mars.

Les ministres des Finances du G7, réunis en Allemagne, ont justement commencé jeudi à faire le compte des milliards que chaque pays pouvait débourser rapidement pour soutenir l’économie et l’effort militaire ukrainiens.

Ces aides très attendues par l’Ukraine interviennent au moment où la Russie a annoncé jeudi que près de 800 militaires ukrainiens et étrangers, dont une majorité de néo-nazis, retranchés dans les entrailles du gigantesque complexe sidérurgique Azovstal s’étaient rendus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total à 1.730 depuis lundi.