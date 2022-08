L’aviation et l’artillerie russes ont visé les postes de commandement des forces ukrainiennes, y compris ceux des bataillons nationalistes, a assuré le ministère russe de la Défense.

Selon ce dernier, « les postes de commandement de la 112e brigade de défense régionale dans la région d’Artemivsk et de la 60e brigade d’infanterie à Osokorivka, dans la région de Kherson ont été détruits au cours des dernières 24 heures. »

Dans son communiqué, le ministère a ajouté que « les effectifs, les armes et le matériel militaire, y compris les bataillons nationalistes, ont été ciblés dans les villes de Merefa à Kharkov et Konstantinovka dans la République populaire de Donetsk, ainsi que dans la ville de Nikolaïev et Veliko Mikhaïlovka dans la région de Dnipropetrovsk ».

Selon lui, l’armée de l’air russe a ciblé 6 dépôts des forces ukrainiennes, dont celui des missiles et d’artillerie dans la région de Nikolaevskaya, 3 dépôts de munitions dans des villes de la République populaire de Donetsk, ainsi que deux dépôts de carburant pour le matériel militaire à Kharkov.

En outre, le ministère a également annoncé que l’armée de l’air russe a tué plus de 260 combattants avec des frappes « de haute précision » dans les positions de combat de la 53e brigade d’infanterie mécanisée et de la 68e brigade des forces armées ukrainiennes dans les villes d’Ugledar, Vodian et Dobrovoli, dans la République populaire de Donetsk, au cours des dernières 24 heures.

L’aviation russe a « neutralisé plus de 100 mercenaires » de Pologne et d’Allemagne dans la région de Kharkov, tandis que plus de 50 militants ont été blessés, a-t-elle indiqué.

Le dimanche 14 août, le ministère russe de la Défense a rapporté qu’environ 275 « nationalistes ukrainiens » ont été tués lors des opérati ons des forces russes dans des zones distinctes au cours des dernières 24 heures.

En outre, selon l’agence russe Tass, la ville de Peski dans le Donetsk a été conquise le samedi 13 août 2022 par les forces alliées qui mènent l’assaut depuis le 27 juillet sur ce vieux point d’appui ukrainien touchant Donetsk.

Ce jour-même, rapporte l’agence russe Sputnik, l’armée russe a rapporté avoir détruit un système de lance-roquettes multiples HIMARS et ses munitions aux alentours de la ville de Kramatorsk en République populaire de Donetsk.

