Les mouvements de résistance palestinienne le Hamas et le Jihad islamique ont confirmé, le lundi 22 août, que « la résistance est l’option stratégique et irréversible, et poursuivra sa coordination à haut niveau entre les deux mouvements ainsi qu’avec toutes les factions ».

Les deux mouvements ont mis en garde « l’ennemi contre toute agression envers le peuple palestinien et sa vaillante résistance, car la riposte sera ferme, décisive et unifiée. »

Dans un communiqué conjoint publié après une réunion entre les dirigeants des deux factions de la résistance à Gaza, le Hamas et le Jihad ont réitéré que « notre peuple palestinien inébranlable poursuivra sa résistance jusqu’à la libération de la Palestine, de son fleuve à sa mer ».

Et d’ajouter: « la résistance globale, sous toutes ses formes, en particulier la résistance armée, est le seul moyen de libérer la terre. Les paroles sur des solutions et des règlements ne sont que des illusions ».

Le communiqué ajoute : « c’est sur la base de cette vision du conflit que le Hamas et le Jihad islamique ont tenu une réunion de haut niveau, à laquelle ont participé des dirigeants politiques, militaires et sécuritaires des deux mouvements. Les discussions se sont axées sur les moyens de développer le projet de résistance adoptée par les deux mouvements et de s’accorder sur le renforcement du travail conjoint aux niveaux politique, militaire et sécuritaire ».

Les deux mouvements ont salué « le peuple palestinien et ses martyrs, en particulier les martyrs de la bataille de « l’unité des fronts », les chefs des Brigades d’AlQuds Tayseer Al-Jabari et Khaled Mansour, ainsi que tous les prisonniers, dont Khalil Awawda, qui est en grève de la faim depuis 163 jours ».

Et de préciser : « La cellule d’opérations commune est un exploit national qui inclut toutes les factions de la résistance, dont à leur tête les Brigades AlQassam et les Brigades d’AlQuds. Nous œuvrerons à renforcer son rôle et son statut jusqu’à la libération de la Palestine et le retour des réfugiés ».

Les deux mouvements ont conclu leur déclaration en remerciant tous les peuples arabes et islamiques et les peuples libres du monde, qui se sont tenus aux côtés du peuple palestinien lors la récente agression sioniste contre la bande de Gaza, en disant : « Nous les assurons de l’unité de la résistance palestinienne, de sa capacité à imposer des équations et de son unité face à l’occupation. »

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen