Le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé que Téhéran « voudrait un Irak stable, sûr et fort qui joue un rôle constructif dans le développement de la région ».

Et de déclarer dans un communiqué publié le mardi 30 août que « la seule solution pour la sortie de crise de l’Irak est de recourir au dialogue, de respecter les institutions juridiques et d’adhérer à la constitution ».

Le communiqué a souligné que « Téhéran souhaite que tous les courants et personnalités qui veulent un Irak fort et indépendant oeuvrent à obtenir leurs revendications par les voies légales », insistant sur la nécessité de « préparer les courants politiques irakiens à former un nouveau gouvernement ».

Et d’ajouter: « l’Iran était rassuré que l’Irak surmontera cette étape grâce a la gestion de la Marja’iya (référence religieuse) et du gouvernement et la vigilance du peuple et des courants politiques ».

Le communiqué poursuit : l’Iran « apprécie la patience et la sagesse du gouvernement irakien, du peuple et de toutes les institutions juridiques, qui ont permis de surmonter la grande zizanie ».

La déclaration, publiée par le ministère iranien des Affaires étrangères concernant les derniers développements en Irak, a également exprimé le bonheur de Téhéran face au retour du calme en Irak, et a souligné la nécessité d’assurer la sécurité pour les visiteurs des sanctuaires religieux qui doivent affluer vers Kerbala à l’occasion de l’Arbaïn de l’Imam Hussein.

Il est à noter que le calme est revenu en Irak après que les partisans de Moqtada Sadr se sont retirés de la zone verte.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen