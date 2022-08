Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a répondu aux remarques du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, sur le partenariat russo-chinois dans l’Arctique.

M. Zhao Lijian, a déclaré ce mercredi que les critiques « irresponsables » de l’OTAN à l’égard du partenariat russo-chinois dans l’Arctique prouvent que cette Alliance persiste dans sa mentalité de guerre froide ».

Le porte-parole chinois a noté : « L’OTAN a déclaré de manière irresponsable que la coopération entre la Russie et la Chine remettait en cause le système de valeurs et les intérêts de l’alliance. Une attitude qui dévoile les efforts de l’OTAN de persister à exporter la mentalité de la guerre froide et recréer une confrontation entre des blocs ».

« L’OTAN devrait immédiatement abandonner la pensée dangereuse » qui sème la confusion dans le monde, a ajouté Zhao, notant que la Chine « respecte la souveraineté des pays arctiques, ainsi que leurs droits souverains et leur juridiction dans la région, et adhère aux principes du droit international ». . »

Jeudi dernier, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la coopération entre la Russie et la Chine dans l’Arctique « constitue un défi aux valeurs et aux intérêts de l’OTAN ».

Stoltenberg a écrit un article dans le journal canadien The Globe and Mail, que « la Russie a considérablement augmenté son activité militaire dans l’Arctique ces dernières années ».

Le secrétaire général de l’OTAN a estimé que « la coopération russo-chinoise dans la région ne répond pas aux intérêts de l’alliance », et a exhorté l’Alliance à « renforcer sa présence là-bas ».

A noter, les États-Unis ont annoncé, plus tôt, la création du poste d’ambassadeur dans la région arctique.

« Le secrétaire d’État, Anthony Blinken, nommera bientôt un ambassadeur itinérant chargé de s’engager auprès des nations arctiques, des groupes autochtones et d’autres parties prenantes », a déclaré le porte-parole du département d’État, Vidant Battle.

Source: Traduit d'AlMayadeen