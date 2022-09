La Syrie a accusé l’occupation israélienne de cibler systématiquement des sites civils sur son territoire, considérant le bombardement de l’aéroport international d’Alep comme un acte équivalant à un crime de guerre.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré, sur son compte Twitter, que « la récurrence des agressions israéliennes, en particulier le bombardement systématique et délibéré des installations civiles en Syrie, dont récemment l’aéroport international d’Alep, équivaut à un crime de guerre au regard du droit international, et qu'(Israël) doit en être tenu pour responsable ».

Le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré que « les autorités d’occupation israéliennes, avec cette escalade dangereuse, menacent une fois de plus la paix et la sécurité dans la région, mettant en danger la vie des civils et menaçant la sécurité de l’aviation civile en Syrie et dans la région ».

Et de souligner : « la Syrie exercera son droit légitime de défendre sa terre et son peuple par tous les moyens nécessaires et s’engagera à ce que les autorités d’occupation israéliennes soient tenues responsables de ces crimes ».

Le ministère syrien de la Défense a annoncé que l’aéroport international d’Alep a été bombardé et a été mis hors service, le 6 septembre, pour la deuxième fois depuis le 31 août.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen