Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a réitèré que les États-Unis continueront à soutenir l’Ukraine « aussi longtemps que possible » et a annoncé une aide militaire de 675 millions de dollars à l’Ukraine.

» Le président Joe Biden a été clair sur le fait que nous soutiendrons le peuple ukrainien aussi longtemps que possible, et ce message a été renouvelé pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son équipe aujourd’hui à Kiev, qui restera la capitale indépendante et souveraine de l’Ukraine », a déclaré le secrétaire d’État américain Anthony Blinken.

Dans sa déclaration, le secrétaire d’État américain a affirmé « qu’il avait informé le président Zelensky qu’avec l’autorisation du président, des armes, munitions et équipements supplémentaires seraient retirés des stocks du département américain de la Défense d’une valeur de 675 millions de dollars ».

Le Congrès sera également informé de l’intention de fournir une assistance militaire supplémentaire, d’une valeur de 2,2 milliards de dollars, pour renforcer la sécurité de l’Ukraine et de ses voisins, y compris un certain nombre d’alliés américains de l’OTAN, ainsi que nos autres partenaires régionaux, qui risquent potentiellement d’êtrevictime d’une agression russe à l’avenir ».

Ce paquet portera l’aide militaire américaine totale à l’Ukraine à environ 15,2 milliards de dollars, depuis le début de l’administration Biden.

Le voyage inopiné de Blinken est son deuxième à Kiev depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février dernier.Le 24 avril, le secrétaire d’État américain à la Défense Anthony Blinken et Lloyd Austin se sont rendus dans la capitale ukrainienne, Kiev, pour discuter avec la partie ukrainienne de la situation actuelle.

Les États-Unis et l’OTAN ont montré une volonté accrue de fournir à l’Ukraine des équipements plus lourds et des systèmes d’armes plus avancés au cours de la période récente. La Grande-Bretagne s’est engagée à envoyer des véhicules militaires et a déclaré qu’elle envisageait de fournir des chars britanniques à la Pologne.

