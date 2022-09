La marche d’al-Arbaïn de l’Imam Hussein entre les deux villes saintes de Najaf et Karbala, connue désormais parmi les Irakiens et les pèle rins sous le terme de la « Machaya » s’est marquée cette année par des activités spéciales pour la Palestine et la mosquée al-Aqsa et la présence de religieux palestiniens.

Un sosie de la mosquée sainte a été édifiée sur le pilier 833 du chemin des pèlerins, entre les deux villes saintes.

Exceptionnellement, la présence de religieux palestiniens était manifeste parmi les pèlerins.

Le dimanche 11 septembre, ils ont pris part aux processions de deuil « Mawakeb » en irakien. Dans leur procession baptisée « L’appel d’al-Aqsa », les photos les montrent en train de servir les pèlerins sur la route et leur offrir des boissons et des friandises.

Les religieux palestiniens étaient aussi présents pendant les prières au sanctuaire sacré de l’Imam Hussein (AS), aux côtés des religieux sunnites originaires d’autres pays musulmans.Ils y ont suivi le prêche de l’ayatollah sayed Mortadha al-Qazwini, puis ont rencontré la grande référence (Marjaa) le grand ayatollah Mohamad Raqi al-Modarressi.

Réunis dans l’une des cours du sanctuaire, des slogans ont été scandés pour la libération d’al-Qods, et hostiles aux Etats-Unis et à « Israël ».

« L’interaction au sein de la cour du sanctuaire a dépassé toutes les attentes », a dit cheikh Saïd Qassem, l’un des membres de la délégation religieuse palestinienne.

« Nous allons poursuivre notre visite pour l’Irak en coordonnant avec les parties irakiennes concernées et nous allons participer à cette marche chaque année », a-t-il insisté.

« L’Appel international d’al-Aqsa », première conférence pour la Palestine

Une première conférence a été organisée le 12 septembre à Karbala, baptisée « L’appel international d’al-Aqsa » avec pour titre « la révolution husseinite et son rôle dans la libération d’al-Qods ».

Ont été conviés quelques 250 religieux et intellectuels venus de 60 pays dont les petits-fils des leaders indien et sud-africain, Mahatma Ghandi et Nelson Mandela. Ainsi que des familles de martyrs palestiniens dont Jamal, le père de l’enfant martyr, icone de la seconde intifada, Mohamad al-Dorra. Ont également intervenus lors de l’ouverture de la conférence par vidéo conférence, en direct de la ville sainte d’al-Qods (Jérusalem), le mufti de la Palestine cheikh Mohamad Ahmad Hussein et l’Archevêque de Sebastia pour les grecs orthodoxes à al-Qods, Mgr Atallah Hanna.

Cette conférence a été organisée en coopération entre plusieurs autorités et institutions, dont le Secrétariat général du Sanctuaire Husseinite, le Dar al-Ifta irakien et la Campagne mondiale pour le retour en Palestine.

Quatre axes divers étaient à l’ordre du jour : les principes de la renaissance husseinite et la cause palestinienne, des témoignages de la réalité palestinienne, le rôle historique du peuple irakien dans la défense de la cause palestinienne, et le discours intellectuel et culturel de la cause palestinienne.

Le salut du peuple palestinien commence par Karbala

L’architecte irakienne Reem al-Baghdady a rappelé sur sa page Twitter une parole de l’imam Khomeiny : « après des années d’hostilité pour notre école, le peuple de la Palestine a compris que son salut commence par Karbala ».

Et al-Baghdadi de conclure: « l’unité de la résistance islamique dans tous ses axes commence par Hussein et se termine par Hussein. Les religieux de la Palestine à Karbala de Hussein ».

Et de rappeler une parole célèbre de l’imam Hussein, lancée avant qu’il n’entame son voyage vers l’Irak, pour y mener sa révolution en 61 de l’Hégire: » Je ne suis point sorti par amusement ou par orgueil , ni pour la corruption ou l’injustice. Je suis sorti pour la réforme de de la oumma de mon grand-père Mohamad (P) »

Source: Divers