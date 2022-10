Le président de la République libanaise, le général Michel Aoun, a accueilli ce samedi l’ambassadrice des États-Unis au Liban, Dorothy Shea. Celle-ci a remis à M.Aoun un message écrit de la part du médiateur américain, Amos Hochstein, concernant les propositions relatives à la démarcation des frontières maritimes sud avec l’entité sioniste.

Dans un communiqué la présidence libanaise a rapporté que M.Aoun a ensuite contacté le président du Parlement Nabih Berri et le Premier ministre par intérim Najib Mikati. Les trois dirigeants libanais se sont concertés au sujet de l’offre du médiateur américain et de la manière d’y répondre, le plus vite possible.

Il convient de noter que le ecrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, avait souligné dans un discours le 17 septembre, « qu’il sera impossible de permettre (à l’entité sioniste) l’extraction du pétrole et du gaz du champ contestée de Karish avant que le Liban n’obtienne tous ses droits légitimes ».