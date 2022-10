Une équation semble avoir été établie entre le Liban et « Israël », implicitement, sans menace verbale cette fois-ci : âge de pierre contre âge de pierre.

En effet, la menace que l’entité sioniste a souvent brandie contre le Liban, de le ramener à l’âge de pierre au cas où il lance une guerre contre elle, semble s’être retournée contre elle. Et ce sont maintenant les responsables israéliens qui appréhendent qu’un sort similaire ne s’abat sur « Israël » en cas de guerre.

Evoquant l’accord sur la démarcation des frontières entre le Liban et l’entité sioniste, le général de division de réserve israélien, Yitzhak Brick, a reconnu que Tel-Aviv s’est plié de force face aux exigences du Liban sur fond de menaces de guerre lancée par le Hezbollah, car l’alternative à l’accord serait une guerre dévastatrice pour l’entité sioniste.

Le général Brick a souligné que toute guerre avec le Liban entraînerait de « terribles destructions » dans l’entité sioniste, tout en notant que le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, détenait une « carte très forte » pour la victoire.

Réagissant implicitement aux menaces de certains dirigeants de l’occupation de détruire le Liban ou de le ramener à l’âge de pierre, il a déclaré : « en cas de guerre, il faut voir aussi les graves destructions qui s’abattront sur Israël. Et que pourrons-nous réaliser si nous ramenons le Liban à l’âge de pierre, et si nous y retournons nous-aussi ? »

Et d’ajouter: « Nasrallah a accumulé des atouts de forces au cours des dix dernières années. Il est entièrement conscient qu’Israël ne peut leur riposter et il est persuadé qu’il détient une carte très forte pour triompher dans ce conflit. Lapid se devait de prendre une décision très difficile. Soit il s’entête et par conséquent Nasrallah exécute sa menace qui provoquera des destructions terribles pour Israël. Soit il opte pour une concession totale. Et les responsables sécuritaires ont choisi de privilégier le chantage à la confrontation ».