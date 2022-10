Le président libanais Michel Aoun a souligné que le Liban sera confronté à des conditions plus sombres si un nouveau gouvernement n’est pas formé, indiquant que le Courant patriotique libre, comme le reste des partis, a le droit de nommer les ministres qui le représentent.

Dans une interview d’adieu avec AlManar, deux jours avant son départ du palais de Baabda, le président Aoun a déclaré qu’il faciliterait la formation d’un gouvernement si le Premier ministre désigné Najib Mikati proposait une composition équilibrée.

Le président Aoun a noté qu’il était soucieux de répondre à toutes les fausses accusations portées à son encontre.

Il a en outre salué le rôle puissant de la Résistance dans la conclusion de l’accord maritime, ajoutant que les ressources pétrolières représentent l’espoir restant aux Libanais.

S’agissant de sa relation avec le secrétaire général du Hezbollah, M.Aoun a souligné qu’il partage plusieurs croyances avec Sayed Hassan Nasrallah, dont la plus importante est le « concept de résistance ».

Il convient de rappeler que le mandat de six ans du président Aoun prendra fin le lundi 31 octobre 2022, sur fond des craintes d’un vide présidentiel et de l’échec du Premier ministre désigné Najib Mikati à former un nouveau gouvernement.

Source: AlManar