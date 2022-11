La conclusion d’un mémorandum d’accord entre l’entité sioniste et la Jordanie « eau contre électricité » a fait pleurer une célèbre actrice et réalisatrice jordanienne qui a déploré que l’eau du peuple jordanien soit désormais entre les mains des ennemis israéliens.

Lors d’un sit-in organisé mercredi 9 novembre devant le ministère jordanien de l’Eau, Mme Juliette Awwad n’a pas caché ses larmes et sa colère du protocole d’accord destiné à poursuivre les études de faisabilité d’un projet de dessalement de l’eau de mer sur la Méditerranée en Palestine occupée, en échange de l’établissement d’une centrale électrique en Jordanie.

« Cette affaire a quelque chose à voir avec notre pays et concerne nos enfants et les générations futures. L’eau est désormais entre les mains de l’ennemi, qui nous la donne et nous la coupe quand bon lui semble », a-t-elle déploré.

La signature de ce mémorandum est intervenue depuis près d’un an, le 22 novembre 2021, sur la base de la déclaration d’intention signée aussi bien par la Jordanie que par « Israël » et les Emirats arabes unis, en marge de « Dubaï Expo », en présence de l’envoyé spécial présidentiel américain pour les affaires climatiques John Kerry.

Il stipule que la Jordanie oeuvrera à produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire au profit d’Israël, tandis que Tel-Aviv travaillera au dessalement de l’eau au profit de la Jordanie, qui souffre de la sécheresse et reçoit déjà de l’eau de la Palestine occupée.

« J’aurais voulu que tous les Jordaniens participent avec nous, car il y va de l’avenir de leurs enfants », a souhaité Mme Awwad.

Dans la vidéo qui lui a été postée sur la Toile, se trouvant en face du ministère de l’Eau, elle qualifie l’accord de « dernier poignard avec lequel on nous égorge », et traite les fonctionnaires du ministère de « lâches, troupeau de moutons ».

Taxé « d’accord de la honte », cet accord avait alors provoqué un mouvement de protestation massif dans la capitale jordanienne, en janvier 2021 au cours duquel les protestataires avaient réclamé l’élimination de tous les accords de normalisation avec l’ennemi israélien « qui servent les intérêts d’Israël aux dépens des intérêts de la Jordanie et de ses fils ». A comment par le premier, Wadi Arabat.

Selon le secrétaire général du Parti du Front d’action islamique, l’ingénieur Mourad Al-Adayleh, « la meilleure solution pour faire face au dilemme de la pénurie d’eau est le dessalement de l’eau d’Aqaba. »

Pour sa part, le secrétaire général du Parti du Partenariat et du Salut, Salem Al-Falahat, a déclaré que la signature de l’accord « Eau contre électricité » avec l’ennemi « est un gage pour l’avenir des Jordaniens et leurs besoins stratégiques sont désormais entre les mains de cet ennemi. »

L’actrice Juliette Awwad s’est fait remarquer dans un feuilleton syrien produit en 2004, « Al-Taghribat al-Falastiniyyat »(Dépossession palestinienne).Il raconte l’histoire d’une famille palestinienne qui a vécu la tragédie de l’occupation israélienne de la Palestine et l’expulsion en 1948. Elle avait joué le rôle de la mère de cette famille. En racontant son rôle lors d’une interview télévisée, elle n’avait pu s’empêcher de pleurer la tragédie du peuple palestinien.

Aujourd’hui, elle pleure la tragédie de son peuple.

Source: Divers