Les passagers de l’aéroport israélien de Ben Gourion ont été sommés de se coucher au sol pour quelques minutes, après qu’un véhicule a forcé le poste de contrôle qui se trouve à quelques centaines de mètres de l’autoroute, de la zone aéroportuaire, ont rapporté les médias israéliens.

L’incident a coïncidé avec le départ du chef de l’entité sioniste, Isaac Herzog, via le même aéroport, en direction de Bahreïn, lors d’une visite contestée par le peuple bahreïni.

Protests against the #Israeli president’s planned visit to #Bahrain & #Manama’s normalization deal with #TelAviv are continuing into Friday evening.

Peaceful demonstrations are being reported in numerous Bahraini towns & villages, including Karrana, Diraz, & Sitra. pic.twitter.com/r9ixAfxOop

— LuaLuaTV (@LuaLuaEnglish) December 2, 2022