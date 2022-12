Trois Palestiniens sont tombés en martyr, tôt ce jeudi matin 8 décembre, lors d’un assaut de l’armée d’occupation israélienne contre le camp de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

« Trois martyrs ont été tués par les balles de l’occupation israélienne lors d’une incursion à l’aube contre le camp de Jénine », a précisé le ministère.

Les trois martyrs sont Atta Shalabi, Sidqi Zakarneh et Tareq Al-Damej.

Avec ces nouveaux décès, le nombre de martyrs depuis le début de cette année s’est élevé à 216, dont 164 en Cisjordanie et 52 dans la bande de Gaza.

L’armée d’occupation s’est infiltrée dans plusieurs zones de Jénine, avant que des affrontements n’éclatent avec les résistants palestiniens.

Des témoins ont rapporté que « les forces d’occupation ont ouvert le feu directement sur une ambulance et son chauffeur a échappé de justesse à une mort certaine ».

De son côté, le quotidien israélien Yedioth Aharonot a déclaré : « Avec la participation des forces d’élite et des unités secrètes d’infiltration, l’armée d’occupation a mené une opération dans le camp de Jénine, au cours de laquelle elles ont arrêté 3 personnes recherchées et tué 3 autres lors d’affrontements armés ».

Pour leur part, les « brigades d’AlQuds-bataillon de Jénine ont affirmé que leurs combattants ont directement visé les unités envahissantes de l’armée d’occupation et ont entendu les cris de leurs soldats ».

Un martyr près d’une colonie

Le martyr Moujahid Hamed

Mercredi, un Palestinien accusé par les forces d’occupation israéliennes de tentative d’attaque contre des soldats à proximité de la colonie d’Ofra, a été tué par les soldats israéliens au terme d’une course poursuite.

Moujahid Mahmoud Hamed, 32 ans, était aussi soupçonné d’être à l’origine d’opérations ces derniers jours, selon l’armée d’occupation.

Des membres de sa famille ont déclaré à l’AFP qu’il avait passé 11 ans dans les geôles de l’occupation israelienne, dont il avait été libéré il y a environ un an.

Déception israélienne à Naplouse

Entre-temps, la déception de la tentative de l’armée d’occupation de mener une opération spéciale dans la vieille ville de Naplouse, dans le but de s’emparer des « grosses têtes » de la résistance, plus précisément au sein de la Fosse aux Lions, prouve que celle-ci se porte toujours bien.

Dans les détails, les forces d’occupation ont échoué, le mercredi 7 décembre, à commettre un massacre contre des cibles de haut rang de la résistance.

Les forces spéciales israéliennes, déguisées en marchands de vêtements, s’étaient infiltrés dans la vieille ville, à six heures du matin, pour cibler l’un des fondateurs les plus recherchés de la Fosse aux Lions.

Cependant, l’unité des forces d’occupation était sous la surveillance des résistants, qui les ont pris au piège et les ont affrontés pendant des heures, avant d’annoncer qu’ils avaient causé des pertes dans leur rang, alors qu’aucun membre de la Fosse aux lions ou de la résistance n’a été blessé ».

Il convient de signaler que malgré la sévérité des coups qu’ils avaient récemment reçus, les résistants se sont avérés capables de reconstruire et de développer leurs capacités militaires et de renseignement, de la manière qui a poussé le ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, à inciter ses forces à se préparer à l’éventualité d’une dangereuse escalade en Cisjordanie et peut-être à Gaza.

Début de l’effondrement du processus de gestion du conflit

Alors que le chef de la Division de recherche du renseignement militaire (Aman), le général de brigade Amit Sa’ar, a déclaré que « pour la première fois, il constate le début de l’effondrement du processus de gestion du conflit avec les Palestiniens. »

Lors d’une conférence organisée par l’institut Gazit à Tel-Aviv, spécialisé dans les études du renseignement, il a ajouté : « Quiconque croit que les Palestiniens ont abandonné leur objectif national se trompe, car ils ne l’ont pas abandonné ».

Les trois parties qui constituent une menace pour ‘Israël’

Pour sa part, un officier du renseignement a indiqué que « ce qui l’inquiète le plus, ce sont les centaines des jeunes Palestiniens qui jettent des pierres presque chaque nuit sur les forces armées ».

Et de poursuivre: « la Cisjordanie et l’Iran constituent les deux principales sources de menace au cours de cette année ».

Sachant que l’évaluation stratégique officielle de l’entité sioniste place l’Iran au premier rang, le considérant comme une menace stratégique existentielle pour ‘Israël’, suivie par le Hezbollah libanais, et en troisième position vient la résistance palestinienne dans la bande de Gaza.