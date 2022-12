Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Aviv Kochavi, a exhorté Netanyahu « à écouter la position des responsables de la sécurité et des responsables de l’armée israélienne avant de prendre toute décision concernant l’establishment militaire ».

Au cours d’un rare appel téléphonique entre eux, les divergences ont explosé entre le chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne, Aviv Kochavi, et le Premier ministre désigné, Benjamin Netanyahu. Kochavi a réprimandé Netanyahu pour avoir transféré des pouvoirs du ministère de la Sécurité et de l’armée au mouvement sioniste religieux représenté par les dirigeants des partis sionistes religieux, Bezalel Smotrich, et la force juive, Itamar Ben Gvir.

Cette communication téléphonique de la part de Kochavi est considéré comme une premiére, car il est de coutume dans l’entité sioniste que le chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne et les responsables de l’establishment militaire ne communiquent pas avec les politiciens ou avec un Premier ministre désigné avant que son gouvernement ne devienne effectif.

Durant cette communication téléphonique, Kochavi a exprimé sa « profonde inquiétude » face aux attaques lancées par des politiciens dans le camp de Netanyahu contre les officiers de l’armée d’occupation.

Selon les accords de coalition, la responsabilité de l’Unité de coordination des actions du gouvernement israélien dans les territoires occupés et de l’administration civile de l’occupation en Cisjordanie sera transférée à un ministre au sein du ministère de la Sécurité nommé par les religieux sionistes, tandis que les gardes-frontières en Cisjordanie seront transférés du commandement de l’armée d’occupation à la direction du ministère de la Sécurité intérieure.

Il y a quelques jours, un projet de loi dans le cadre des accords de coalition entre les blocs, qui formeront le prochain gouvernement d’occupation, a déclenché un débat au sein de l’armée d’occupation israélienne, qui alimenterait ce que les médias israéliens ont qualifié de révolution au sein de l’ établissement militaire.

Kochavi réprimande à Netanyahu

Le commentateur des affaires militaires de la Treizième chaîne israélienne, Or Heller, a indiqué que « l’appel entre Kochavi et Netanyahu avait eu lieu jeudi dernier », soulignant que « la conversation était tendue et que les cris de Kochavi ont retenti ».

Le commentateur a ajouté que « le chef d’état-major était nerveux et a interrogé à Netanyahu : « Pourquoi n’avez-vous pas exprimé votre soutien à l’armée israélienne ? Je demande qu’aucune décision et législation concernant l’armée israélienne et ses pouvoirs ne soit prise avant d’avoir écouté le position professionnelle de l’armée ».

L’armée israélienne est dans un état chaotique

Commentant l’appel, Yossi Yehoshua, écrivain et commentateur des affaires militaires pour le Yedioth Ahronoth israélien, a déclaré : » L’armée israélienne est dans un état de chaos et de confusion ».

Yehoshua a souligné que « l’appel n’était pas rassurant pour Netanyahu », ajoutant : « L’appel a eu lieu après l’approbation du ministre de la Sécurité du gouvernement intérimaire, Benny Gantz, et cela signifie que ce que dit Kochavi exprime la position de l’armée, alors il a demandé des éclaircissements sur les pouvoirs qui ont été donnés à l’extrême droite. Mais il n’a pas encore reçu de réponse. »

Médias israéliens: « Israël » fait face à une catastrophe si Smotrich et Ben Gvir reçoivent des portefeuilles de sécurité

Au cours de la période récente, les médias israéliens ont cité deux anciens responsables israéliens les mettant en garde contre la nomination du chef du parti sionisme religieux, Bezalel Smotrich, comme ministre de la Sécurité, et Itamar Ben Gvir, comme ministre de la Sécurité intérieure.

Citant l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, le site de Channel 7 a rapporté que « nommer Bezalel Smotrich comme ministre de la Défense et Itamar Ben Gvir comme ministre de la Sécurité intérieure est un enjeu ».

« C’est un enjeu non seulement parce qu’il a effectué un service partiel, mais aussi parce qu’il (Smotrich) est inexpérimenté », a ajouté Eisenkot, expliquant que Smotrich « n’a pas les connaissances de base pour faire face aux énormes défis auxquels le système est confronté ».

Source: Médias