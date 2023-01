Les forces américaines ont envoyé mercredi un total de 60 camions de carburant syrien à leurs bases situées dans le nord de l’Irak, a rapporté l’agence de presse officielle SANA.

Cette récente cargaison est la dernière d’une série de chargements de pétrole syrien qui ont été volés par les États-Unis, a relevé SANA.

Dans un communiqué publié en décembre, le ministère syrien des Affaires étrangères a évalué les pertes économiques de la Syrie dues aux opérations militaires américaines sur son sol à 111,9 milliards de dollars.

Les pertes directes sont estimées à 25,9 milliards de dollars : 19,8 milliards de dollars perdus à cause du vol de pétrole et de gaz par les Américains, 3,2 milliards de dollars de dommages causés aux infrastructures publiques et 2,9 milliards de dollars de dommages causés aux installations pétrolières et gazières, selon le communiqué.

Dans le même temps, le ministère a évalué les pertes indirectes à 86 milliards de dollars.

« Les forces d’occupation américaines et les milices qui leur sont associées continuent leur pillage organisé du pétrole, du blé et d’autres ressources de base ainsi que de la richesse nationale du peuple syrien », a noté le ministère.

Source : Xinhua