Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné que la cause palestinienne resterait la priorité des priorités de la nation musulmane.

Lors de la 17e session de la Conférence des Conseils de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qui s’est tenue le dimanche 29 janvier à Alger, M.Tebboune a appelé l’OCI et l’Union des Parlements des pays membres (UPCI) à redoubler d’efforts pour mobiliser davantage de soutien politique et matériel au profit du peuple palestinien.

« La Cause palestinienne demeurera la première cause centrale de la nation musulmane, de l’OCI et de l’UPCI », a-t-il souligné dans un message lu en son nom, par le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, à l’ouverture de la 17e Conférence de l’UPCI.

Le président algérien a appelé à l’intensification des efforts en faveur du peuple palestinien pour lui permettre de résister face aux crimes systématiques dont il est victime, notamment devant l’obstination du régime israélien qui persiste dans ses graves violations à travers l’expansion de ses colonies, ou encore sa dernière exaction au cours de laquelle il a profané la mosquée AlAqsa.

Il a mis l’accent sur l’engagement de l’Algérie à l’initiative arabe de paix avec tous ses éléments visant à assurer la réalisation des revendications légitimes du peuple palestinien à l’établissement d’un Etat indépendant.

Le président Tebboune a assuré que l’Algérie « œuvrera avec les frères dans le monde musulman et avec tous les pays qui défendent le droit et la liberté dans le monde, à l’adhésion à part entière de l’Etat de Palestine aux Nations unies ».

« Je renouvelle mes sincères félicitations aux frères palestiniens pour leur consensus sur la déclaration historique d’Alger de réunification des rangs palestiniens pour la réalisation de l’unité nationale palestinienne. J’appelle l’UPCI à accompagner les frères palestiniens vers le parachèvement de ce projet national et la concrétisation des échéances nationales prévues par la feuille de route adoptée », a-t-il ajouté.

Le président Tebboune a indiqué que l’Algérie qui suit les développements en cours dans certains pays frères du monde musulman, au Yémen, en Libye, en Syrie et au Soudan, demeure pleinement disposée à prêter assistance pour la recherche de voies aboutissant au consensus et à la stabilité. Elle est aussi attachée à l’appel au dialogue inclusif et à la réconciliation nationale ».

Il a réaffirmé que pour faire face aux manifestations d’hostilité et de haine contre l’islam et les musulmans, il fallait trouver des formules civilisées.

Dimanche soir, les réunions de la 17e session de la Conférence des Parlements de l’OCI ont débuté dans la capitale algérienne, avec la participation des chefs de Parlements de plusieurs pays musulmans.

Les réunions de deux jours porteront sur plusieurs questions relatives au monde musulman, dont la principale pivote autour de la cause palestinienne.

La situation ces jours-ci dans les territoires occupés de la Palestine, en particulier en Cisjordanie, sont très particulières, et les combattants palestiniens recourent à tous les moyens pour riposter aux innombrables crimes du régime israélien.

Source: Avec PressTV