A Londres pour sa deuxième visite à l’étranger depuis l’invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a obtenu mercredi des formations de pilotes, un apparent premier pas vers des livraisons d’avions de chasse réclamés par Kiev.

Près d’un an après le début de l’opération russe, l’Ukraine demande un renforcement et une accélération de l’aide militaire occidentale face aux succès récents de l’armée russe dans le Donbass, dans l’Est ukrainien, et la crainte d’une offensive d’ampleur dans les semaines à venir.

Attendu jeudi à Bruxelles pour un sommet de l’Union européenne, Volodymyr Zelensky a atterri à l’aéroport londonien de Stansted dans un appareil de la Royal Air Force. Il y a été accueilli par le Premier ministre britannique Rishi Sunak avant de rejoindre le 10, Downing Street, sous les applaudissements.

Restée secrète jusqu’aux dernières heures, cette visite « témoigne du courage de son pays, de sa détermination et de son combat », a insisté M. Sunak dans un communiqué.

Après leur entretien, Volodymyr Zelensky doit s’adresser au Parlement, avant de se rendre dans le sud-ouest de l’Angleterre pour rencontrer des soldats ukrainiens en formation. Il doit également rencontrer le roi Charles III au palais de Buckingham dans l’après-midi.

C’est la première fois que Volodymyr Zelensky quitte le territoire ukrainien depuis une visite de quelques heures le 21 décembre à Washington. Il avait alors été reçu à la Maison Blanche par le président Joe Biden et s’était exprimé devant le Congrès américain, dont les élus des deux chambres l’avaient ovationné.

Pour son déplacement au Royaume-Uni, Londres a promis de débloquer « une augmentation immédiate des livraisons d’équipements militaires pour aider à contrer l’offensive de printemps de la Russie », avec notamment des capacités de plus longue portée que ce dont dispose l’armée ukrainienne jusqu’à présent, selon un communiqué des services du Premier ministre.

Cela va s’ajouter à « un soutien à long terme » sous la forme de formation des troupes ukrainiennes, étendue aux pilotes d’avions de chasse « afin de garantir que l’Ukraine puisse défendre son espace aérien à l’avenir. »

« Cette formation permettra aux pilotes d’être en mesure de piloter des avions de combat sophistiqués répondant aux normes de l’Otan », tels que réclamés par Kiev, est-il ajouté. Rishi Sunak s’est en revanche montré réticent à livrer des avions de chasse, estimant la semaine dernière que cela nécessiterait des « mois », voire des « années » de formation pour les pilotes.

Londres a également annoncé un renforcement de ses sanctions contre le secteur de la défense russe et notamment la production de drones.

S’exprimant depuis Downing Street, M. Zelensky a remercié le Royaume-Uni pour le « grand soutien (du pays) depuis les premiers jours de l’invasion » russe. « Merci beaucoup. Nous sommes vraiment fiers et nous avons de très bonnes relations avec Rishi » Sunak, a-t-il ajouté.

Cette annonce, a plaidé Rishi Sunak, « souligne notre volonté de ne pas nous contenter de fournir des équipements militaires à court terme, mais de prendre l’engagement à long terme de soutenir l’Ukraine dans les années à venir. »

Le Royaume-Uni a fourni à Kiev 2,3 milliards de livres (2,5 milliards d’euros) d’aide militaire l’an dernier. Le gouvernement s’est engagé à maintenir cette année ce niveau d’aide, le deuxième dans le monde après les Etats-Unis.

Londres a livré des armes létales à l’armée ukrainienne avant même le lancement de l’operation russe, le 24 février 2022, et a été le premier pays à annoncer en janvier son intention de lui envoyer des chars lourds, 14 Challengers 2, avant d’être suivi par l’Allemagne avec ses Leopard et les Etats-Unis avec leurs Abrams.

La formation de pilotes semble donc ouvrir la porte à de telles livraisons.

Côté américain, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba s’est entretenu mardi avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken d’une « nouvelle aide militaire et de nouvelles sanctions contre la Russie » à l’approche de l’anniversaire de l’invasion.

« La Russie ferait une grave erreur si elle pensait que quiconque se fatiguerait de combattre le mail qu’elle apporte », a-t-il tweeté.

Dans l’immédiat, Kiev s’inquiète de ne pas recevoir les blindés occidentaux à temps pour repousser une éventuelle nouvelle attaque russe de grande envergure.

Mardi, la Russie a même revendiqué le « succès » de sa récente offensive dans l’est de l’Ukraine.

Dans les librairies russes, de nouvelles cartes ont été mises en vente incluant dans le territoire russe les quatre régions ukrainiennes annexées l’année dernier, décrites régulièrement par le président russe Vladimir Poutine comme « les terres historiques » de la Russie.

Source: Avec AFP