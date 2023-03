L’appel du ministre des Finances Betsalel Smotrich à « effacer » la ville palestinienne de Huwara était « irresponsable, répugnant et dégoûtant », a déclaré le porte-parole du département d’État américain, Ned Price.

Interrogé sur les propos du ministre israélien lors d’un point de presse, Ned Price a dit: « Nous appelons le Premier ministre Netanyahu et les autres hauts responsables israéliens à rejeter et désavouer publiquement et clairement ces propos ».

Les propos de Smotrich interviennent quelques jours après une opération contre une voiture de colons à Huwara, et ce en riposte au massacre israélien à Naplouse.

Plusieurs extrémistes israéliens implantés dans la ville de Huwara proche de Naplouse, y ont incendié des dizaines de véhicules et des bâtiments palestiniens.

Lors d’une conférence organisée mercredi par le quotidien économique The Marker, Betsalel Smotrich, qui est également le chef du parti Sionisme religieux, s’est vu demander pourquoi il avait « liké » dimanche soir un tweet du maire adjoint du Conseil régional de Samarie, Davidi Ben Zion, qui appelait « à anéantir le village de Huwara », ont rapporté les médias israéliens.

« Parce que je pense que le village de Huwara doit être anéanti. Je pense qu’Israël doit le faire », a répondu Smotrich, ajoutant que cette tâche ne devrait pas être effectuée par les colons.