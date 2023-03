Le porte-parole de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), Andrea Tenenti, a annoncé que « la Finul a vu des reportages dans les médias indiquant qu’une personne s’est infiltrée en Israël depuis le Liban », notant que « la FINUL n’a observé aucun franchissement de la Ligne bleue ces derniers jours ».

Il a souligné que « le chef de mission et commandant en chef de la Finul, le général de division Aroldo Lazaro, exhorte les deux parties à faire preuve de retenue, à maintenir la stabilité et à avoir recours aux mécanismes de coordination et de liaison de la Finul pour éviter les malentendus et réduire les tensions ».

Version israélienne

L’armée israélienne, le Shin Bet et la police d’occupation israélienne ont prétendu le mardi 14 mars que « la personne, qui a fait exploser la veille un engin près du carrefour de Megiddo proche de la ville de Haïfa, s’est infiltrée du Liban ».

Et de poursuivre : « Après avoir fait sauter l’engin, l’auteur de cet attentat est retourné vers la zone frontalière avec une ceinture d’explosifs. L’armée israélienne l’a alors tué et saisi son corps ».

Selon les allégations des forces d’occupation israéliennes, « l’implication de l’organisation du Hezbollah dans cet attentat est en cours d’examen ».

L’auteur de l’opération de Megiddo sain et sauf, rassure les Forces d’al-Jalil



Entre-temps, le Conseil révolutionnaire des « Forces d’al-Jalil – Loups solitaires », a démenti la version de l’armée israélienne sur l’infiltration d’une personne à partir du Liban.

Et d’affirmer dans un communiqué que « l’auteur de l’opération de Megiddo est toujours vivant et dans un lieu sûr », assurant que « l’opération a été documentée ».

Le Conseil a souligné « sur fond des crises internes qui secouent l’entité sioniste, et sous les coups des frappes de la résistance palestinienne, y compris les « Forces d’al-Jalil- les loups solitaires », l’armée israélienne cherche comme d’habitude à exporter ses crises, d’où la controverse autour de l’opération de Megiddo menée par les héros des Forces d’al-Jalil- les loups solitaires ».

« Nous, au sein du Conseil révolutionnaire des Forces d’al-Jalil, affirmons que toutes les informations diffusées par les services de renseignement sionistes sur cette opération sont totalement fausses. Nous défions les services de renseignement sionistes de publier des données sur l’auteur de l’opération. Nous leur conseillons de revoir leur politique criminelle envers notre peuple, de ne pas nuire à nos lieux saints et de ne pas porter atteinte à nos prisonniers héroïques ».

Le Conseil a annoncé « au peuple palestinien et à tous les peuples libres du monde, que le héros qui a mené l’opération est sain et sauf et dans un lieu sûr », affirmant détenir une documentation de l’opération ».

Et de conclure: « Nous promettons notre peuple de poursuivre la lutte contre l’ennemi et de réaliser nos objectifs à l’intérieur et à l’extérieur de la Palestine », soulignant « son unité avec toutes les factions qui croient en la lutte armée ».