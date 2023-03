Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, proche allié de la Russie, a appelé ce vendredi 31 mars à une « trêve » en Ukraine et à des pourparlers « sans conditions préalables » entre Moscou et Kiev.

« Il faut s’arrêter maintenant, avant que ne commence l’escalade. Je prends le risque de suggérer une cessation des hostilités », a dit M. Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, lors d’un discours à la nation.

« Il est possible – et il le faut – de régler toutes les questions territoriales, de reconstruction, de sécurité et autres à la table des négociations sans conditions préalables », a-t-il ajouté, selon l’AFP.

Loukachenko, qui juge l’Occident et l’Ukraine responsables du conflit, a également dit redouter une guerre « nucléaire » à cause du soutien occidental à Kiev, alors que le président russe Vladimir Poutine a annoncé plus tôt son intention de déployer des armes nucléaires « tactiques » au Bélarus.

« A cause des Etats-Unis et de leurs satellites une guerre totale a été déclenchée » en Ukraine, a-t-il dit, prévenant que dès lors, « des incendies nucléaires guettent à l’horizon ».

« Vous comprenez et savez tous qu’il n’y a qu’une seule solution : les négociations ! Des négociations sans conditions préalables », a-t-il martelé.

Soulignant que le « complexe militaro-industriel tourne à plein régime en Russie » et que l’Ukraine était « inondée d’armes occidentales », M. Loukachenko s’est inquiété d’une « escalade » prochaine qui fera de nombreux morts.