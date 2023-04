Le doyen du département des Églises orientales, Mgr Claudio Gugerotti, a déclaré que l’Occident L’Occident est responsable en grande partie de la déstabilisation du Moyen-Orient, en raison de sa tendance à imposer sa culture dans la région et à exiger que ses peuples adaptent leur vie à cette culture ».

Le doyen du Département des Églises orientales a ajouté : « En tant que catholiques occidentaux, nous nous excusons de soutenir cette vision à courte vue », ajoutant : » Nous saluons vos efforts héroïques pour être les témoins de notre foi commune dans les épreuves de toutes sortes ».

Le site Vatican News a également indiqué que « cette déclaration a été faite en présence de plus de 250 représentants des Églises catholiques du Moyen-Orient qui étaient présents à l’ouverture du symposium Rooted in Hope, qui se tient à Nicosie jusqu’au 23 avril, et est organisé par l’association ROACO , avec l’aide des Eglises Orientales ».

La Radio Vatican a souligné que ce qui inquiète Mgr Gugerotti, est « la situation tragique actuelle de la diaspora des chrétiens au Moyen-Orient qui affecte profondément leur vie quotidienne ».

A noter que le pape François a déclaré l’année dernière que l’Occident ne peut être qualifié comme un « exemple à suivre » car il a pris le mauvais chemin, le décrivant comme le plus grand cimetière de l’humanité.

Il a également déclaré le mois dernier que les intérêts de nombreux « empires » sont à l’origine de la guerre en Ukraine, pas seulement en Russie, ajoutant que le conflit était alimenté par « des intérêts coloniaux, et pas seulement à cause de l’Empire russe, mais à cause d’autres empires ».

Source: Médias