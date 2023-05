Le mois de mai est arrivé mais sans la « contre-offensive » ukrainienne tant attendue. Les médias occidentaux spéculent sur le fait que cela pourrait arriver fin mai. Il y a aussi la tournure selon laquelle l’attitude de Kiev est judicieuse car elle permet de « gagner du temps. »

Les possibilités que l’Ukraine fasse une sorte de « percée » sur la ligne de front russe longue de 950 km ne peuvent être exclues, mais une contre-offensive russe est presque certaine de suivre. Une guerre ouverte ne conviendra pas aux puissances occidentales.

La semaine dernière, le commandant en chef de l’OTAN, le général de l’armée américaine Christopher Cavoli, a déclaré que l’armée russe opérant en Ukraine est plus importante que lorsque le Kremlin a lancé son opération militaire spéciale et que les Ukrainiens « doivent être meilleurs que la force russe à laquelle ils seront confrontés » et décider quand et où ils frapperont.

Cavoli a déclaré que la Russie avait une profondeur stratégique en main-d’œuvre et n’avait perdu qu’un seul navire de guerre et environ 80 chasseurs et bombardiers tactiques dans une flotte aérienne d’environ 1000 jusqu’à présent. Le général a gentiment contredit le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le chef d’état-major général Mark Milley qui ont propagé que la Russie était au bord de la défaite.

S’exprimant lors du panel de la Chambre mercredi, le général Cavoli a déclaré : « Cette guerre est loin d’être terminée ». Jeudi, il est allé plus loin en déclarant au Sénat : « Je pense que [les Russes] peuvent se battre encore un an ». Lors de l’audience de la Chambre, Cavoli a également déclaré que l’activité sous-marine russe n’avait repris dans l’Atlantique Nord que depuis le début de la guerre et qu’aucune des forces nucléaires stratégiques du Kremlin n’avait été affectée par les opérations en Ukraine.

Il a déclaré à un moment donné dans son témoignage écrit : « Les forces aériennes, maritimes, spatiales, cybernétiques et stratégiques russes n’ont pas subi de dégradation significative dans la guerre actuelle. De plus, la Russie reconstruira probablement sa future armée en une force terrestre importante et plus capable… La Russie conserve un vaste stock d’armes nucléaires déployées et non déployées, qui représentent une menace existentielle pour les États-Unis. »

De toute évidence, tout le récit de mensonges et d’obscurcissement créé par les néoconservateurs de l’administration Biden au cours de l’année écoulée s’est effondré. Le bilan montre que rien ne justifie le montant massif de l’aide à l’Ukraine au cours de la dernière période d’un an – plus de 100 milliards de dollars, ce qui est, au prorata, beaucoup plus que ce que les États-Unis ont dépensé au cours des vingt années de guerre en Afghanistan.

Le témoignage du général Cavoli est intervenu peu de temps après la fuite récente de documents du Pentagone, qui a présenté une image sombre de l’état de préparation militaire de Kiev et du manque de confiance de l’administration Biden dans le régime de Zelensky.

Les documents du Pentagone faisaient écho, en effet, à une étude de janvier intitulée « Eviter une longue guerre » par la RAND Corporation, qui considérait que « l’intérêt primordial des États-Unis était de minimiser les risques d’escalade et que les États Unis devaient éviter une longue guerre (en Ukraine). En bref, les conséquences d’une longue guerre – allant des risques élevés persistants aux dommages économiques – dépassent de loin les avantages possibles. »

En effet, il semble qu’il existe un flux important d’opinions dissidentes au sein de l’establishment américain de la sécurité et de la défense, qui estime que le président Biden a entraîné les États-Unis sur une trajectoire politique désastreuse qui est destinée à avoir un résultat calamiteux – une défaite humiliante en Ukraine qui peut nuire à l’alliance de l’OTAN, affaiblir le système transatlantique et éroder la crédibilité des États-Unis en tant que puissance mondiale.

Des vétérans bien informés de la communauté du renseignement américain considèrent la fuite de documents du Pentagone comme une sorte mini-mutinerie. L’ancien analyste de la CIA, Ray McGovern, a déclaré à la CGTN chinoise : « Je pense qu’il se pourrait que certains hauts responsables du Pentagone au plus haut niveau du ministère de la Défense aient décidé : « Vous savez, c’est une course folle en Ukraine. Peut-être qu’on doit révéler la vérité. Peut-être que nous devons exposer des gens comme le chef d’état-major interarmées Milley et le secrétaire Austin pour les mensonges qu’ils ont racontés sur les progrès de l’Ukraine et sur les Russes qui auraient été pulvérisés. Et, peut-être, cela arrêtera-t-il cette extension de la guerre ». »

L’ancien analyste bien connu de la CIA, Larry Johnson, partage le même point de vue. Il a écrit : « Cela ressemble à une fuite contrôlée et dirigée… le matériel divulgué n’est pas du matériel de renseignement aléatoire. Il est conçu pour raconter plusieurs histoires. Le plus important est la détérioration des capacités ukrainiennes et les principaux obstacles auxquels sont confrontés les États-Unis et le reste de l’OTAN pour fournir une défense aérienne, des obus d’artillerie, des pièces d’artillerie et des chars dont ils ont cruellement besoin. En d’autres termes, l’Ukraine va s’effondrer et brûler. »

Johnson a ajouté : « Permettez-moi de suggérer une possibilité pour cette fuite – créer un prédicat pour forcer Joe Biden à quitter ses fonctions. Les révélations contenues dans les documents classifiés ne sont pas des fabrications destinées à tromper les Russes. Ils ne sont pas non plus le genre de matériel pour rallier plus de soutien américain pour déverser plus de ressources dans le trou noir de l’Ukraine. Ces fuites alimentent le « mème » que l’équipe Biden est incompétent et met en danger les intérêts américains à l’étranger. »

Ne vous y trompez pas, de telles tentatives de coup d’État par l’État profond n’ont rien de nouveau dans l’histoire présidentielle américaine – Eisenhower a été sapé lorsqu’il a cherché la détente avec l’Union soviétique ; tout un corpus de documents disponibles aujourd’hui suggère que la CIA a piégé Nixon dans l’affaire du Watergate. Aujourd’hui, tout cela se passe dans le contexte où le président Biden brigue un second mandat aux élections de 2024.

Quant à Zelensky lui-même, il est parfaitement conscient que le succès ou l’échec de sa « contre-offensive » sera crucial pour le soutien continu de l’Occident. Tout compte fait, un scénario diplomatique désordonné se profile, qui ouvrirait également des divisions entre les pays occidentaux, et dans lequel la Chine pourrait jouer un rôle plus important.

Rien ne garantit que le soutien public à la guerre par procuration de Biden tiendra jusqu’aux élections de 2024. Autant dire qu’il est de plus en plus douteux que Biden sacrifie sa présidence sur la guerre en Ukraine. Ce sont bien sûr les premiers jours. Un grand navire a besoin d’un grand arc pour faire demi-tour.

Les Russes prennent leurs décisions sur la base de leurs propres évaluations. Il y a eu une intensification perceptible des frappes russes contre les installations militaires ukrainiennes. Des frappes massives dans les zones arrière de l’armée ukrainienne ont été signalées.

Une attaque dimanche contre des infrastructures ferroviaires et des dépôts de munitions et de carburant à Pavlograd, un important centre de communication près de la quatrième ville ukrainienne de Dnepropetrovsk, a été particulièrement dévastatrice. Les troupes ukrainiennes s’étaient accumulées à Pavlograd pour une offensive vers Zaporijia. Deux divisions de missiles S-300 ont été détruites.

Au cours du week-end, l’ancien président Dmitri Medvedev a écrit sur la chaîne Telegram que la Russie devrait rechercher la « destruction massive » du personnel et de l’équipement militaire ukrainiens et infliger une « défaite militaire maximale » aux forces armées ukrainiennes ; lutter pour « la défaite complète de l’ennemi et le renversement définitif du régime nazi à Kiev avec la démilitarisation complète de l’ensemble du territoire de l’ancienne Ukraine » ; et poursuivre les représailles contre les personnalités clés du gouvernement Zelensky, « où qu’elles se trouvent et sans limites ».

Medvedev a ajouté : « Sinon, ils ne se calmeront pas… et la guerre durera longtemps. Notre pays n’a pas besoin de ça ». L’ambiance est devenue laide et le conflit est sur le point de prendre une tournure vicieuse, car la diplomatie a complètement échoué.

Par M.K. Bhadrakumar

Source : Indian Punchline via Bruno Bertez ; Réseau international.