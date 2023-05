L’armée israélienne a intensifié ses attaques contre les maisons et les bâtiments résidentiels dans la bande de Gaza.

Les premiers jours de l’offensive israélienne baptisée Bouclier et flèche, l’entité sioniste s’était contentée de bombarder les maisons des trois chefs militaires des Brigades al-Qods qui avaient été visées spécifiquement. Puis les jours suivants ceux des trois autres. Ainsi que des zones agricoles sous prétexte qu’il s’agit de sites de la résistance.

Selon l’expert des questions israéliennes Anis Sabbagh, le fait de tuer les dirigeants des Brigades dans leur maison est prémédité car cette politique a pour but d’éliminer les chefs et les membres de leur famille en même temps.

« Ce n’est pas vrai non plus que les avions israéliens frappent des zones agricoles pour viser des sites de la résistance. Ils frappent des terres agricoles pour exercer une pression sur les agriculteurs de la bande de Gaza et causer davantage de pertes pour faire pression sur la résistance », a-t-il assuré dans une interview avec une télévision.

Mais depuis vendredi, refusant la revendication du Jihad islamique de cesser la politique de liquidation lors des négociations en Egypte, pour parvenir à un cessez-le-feu, son aviation s’est acharnée contre les maisons résidentielles dans la bande de Gaza.

Jusqu’à vendredi, 20 maisons palestiniennes ont été démolies, ont recensé les médias palestiniens.

Raids sur des maisons vides

Leur nombre a surement doublé ce samedi ou les raids israéliens se sont intensifiés davantage : des bâtiments ont été réduits en miettes dans les quartiers Shuja’iya, Zeitoune, à Beit Lahia (nord de la bande de Gaza), Der al-Balah (centre de la bande de Gaza), Beit Hanoune, Khan Younes.

Selon des habitants, ils recevaient des appels téléphoniques les sommant de quitter leur demeure qui était bombardée à peine un quart d’heure plus tard

Le cimetière de Beit Lahia a également fait l’objet d’un bombardement.

Selon un dernier bilan établi depuis vendredi par le ministère de la Santé à Gaza, il y a eu 33 martyrs depuis le début de l’offensive israélienne dont 6 enfants et 3 femmes ainsi que 147 blessés.

Depuis les premières liquidations au cours desquelles 3 femmes et 6 enfants et adolescents ont été tués, l’armée d’occupation israélienne semble vouloir jusqu’à présent éviter de tuer des civils comme elle avait l’habitude de faire dans les 6 batailles précédentes depuis 2008.

Plusieurs mois de confrontation

Vers le milieu de la journée, les Brigades d’al-Qods ont publié un communiqué dans lequel ils ont assuré que la résistance s’est préparée pour plusieurs mois de confrontation.

« Face à la poursuite des liquidations et des bombardements des appartements et de maisons, la résistance palestinienne va renouveler son bombardement des villes occupées. La résistance s’est préparée pour des mois de confrontation. Elle jouit d’un long souffle et d’un environnement populaire fidèle. », peut-on lire dans le texte.

Les tirs de roquettes palestiniennes ont repris de nouveau en direction des colonies de l’enveloppe de Gaza. Ils ont été tirés d’une façon intermittente pendant tout l’après-midi.

Les sirènes d’alarme ont retenti dans les colonies Netivot, Ashdod, Ashkelon, Guedera, Nirim , Ein Hasholsha, Benir, Nirim, Alumim, et Be’eri, Netivot, Sderot Shokeda (Sedot Negev) .

Les médias israéliens ont rendu compte que trois personnes ont été blessées dans la colonie Shokeda.

Ashdod a fait l’objet de tirs à deux reprises. Dans l’une d’entre elles, 2 roquettes ont été interceptées et 3 autres sont tombées dans des zones non résidentielles.

Les médias palestiniens ont rapporté que la résistance a tiré 3 obus de mortier sur le passage israélien de Beit Hanoune (Eretz) au nord de la bande de Gaza, seul point de passage vers les territoires palestiniens de 1948.

Une opération de la résistance contre des sites sensibles

En fin d’après-midi, les Brigades al-Qods ont publié un communiqué dans lequel ils ont assuré que leurs combattants « ont réussi à frapper plusieurs sites sensibles de l’ennemi sioniste avec des missiles guidés à l’est de la bande de Gaza, faisant des victimes confirmées ». « Nos combattants sont retournés sains et saufs à leurs bases » a conclu le texte.

Ils ont publié une vidéo étayant leurs déclarations.

Les Brigades avaient assuré auparavant avoir tiré des obus de mortier sur la base militaire Nahal Oz proche de la bande de Gaza.

En début de soirée, elles ont assuré avoir ciblé à 19h30 un attroupement de soldats dans une station de diffusion indiquant qu’un feu s’y est déclaré.

Les roquettes, toujours une nouvelle région

En fin de journée plusieurs salves de roquettes ont été tirées et des sirènes d’alarme ont retenti pour la première fois dans la colonie Ofakim selon les médias israéliens. De même à Sederot, Nirim et Ivim.

La chaine de télévision israélienne channel 12 a fait remarquer après les tirs en direction du Néguev occidental que « le Jihad islamique garde sa capacité à tirer des roquettes à chaque fois vers une nouvelle région, en moyenne entre 5 et 10 roquettes dans chaque salve »

Selon la télévision israélienne channel 12, la résistance a utilisé pour la première fois dans ce round le missile Badr-3 en direction des zones ouverte de la colonie d’Ashkelon. Sa portée est de 5 à 7 km mais il peut transporter une charge explosive de 200 kg.

Selon le bilan établi par l’armée israélienne, 1234 roquettes ont été lancées depuis le début de l’escalade, 221 ont été ratées et 373 ont été interceptées par le Dôme de fer. Alors que 976 ont pénétré.

Force est de constater que ces tirs de roquettes se sont poursuivis en dépit de l’élimination de 6 chefs militaires des brigades al-Qods du Jihad islamique.

« Le Jihad islamique est prêt à poursuivre le combat jusqu’au jour de la Marche des drapeaux à Jérusalem à la fin de cette semaine s’il n’y a pas de progrès dans les négociations de cessez-le-feu », ont appréhendé des sources israéliennes pour Israel Hayom.

A l’issue d’une évaluation de la situation, le chef d’état-major israélien Halevi a déclaré qu’Israël est prêt à poursuivre ses liquidations.

Selon la chaine de télévision israélienne Channel 13, l’offensive israélienne contre Gaza coûte 200 milles shekels (55 millions $) chaque jour sans compter les pertes économiques occasionnées. Chaque missile du système Dôme de fer coûte 50 mille $.

Cessez-le-feu à 22h

Concernant les négociations au Caire, la chaine satellitaire al-Jazeera a rendu compte d’une nouvelle formule qui stipule un cessez-le-feu bilatéral qui comprend un engagement d’épargner les civils et de ne pas bombarder leurs maisons. Le Jihad islamique l’aurait acceptée et attend la réponse d’Israël. La télévision qatarie a avancé que le cessez-le-feu devrait entrer en vigueur à partir de 22h. La télévision égyptienne l’a confirmé. Le dirigeant du Jihad islamique Mohammad al-Hindi a finalement aussi affirmé que l’accord a été conclu.

Source: Divers