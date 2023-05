De nouveau, les évènements de la guerre en Ukraine font l’objet de versions différentes des faits délivrées par Moscou et Kiev.

La Russie a assuré avoir mené des attaques nocturnes dans la nuit de mercredi à jeudi, visant Kiev et plusieurs autres régions. Et l’Ukraine a assuré avoir repoussées une trentaine de missiles russes.

Selon le ministère russe de la Défense, ses forces ont « atteint » et « détruit » toutes les cibles des frappes nocturnes. Il n’a pas précisé quels objectifs étaient visés, se bornant à souligner que des « stocks significatifs d’armements et de munitions » ukrainiens avaient été détruits et que des déplacements de troupes avaient été « enrayés ».

À Odessa, les médias russes ont fait état de 10 explosions au cours desquels des entrepôts et des installations industrielles où étaient stockés des armes et des équipements ont été touchés, notamment les entrepôts de l’usine Tsentrolit à Odessa. Et dans la région de Kirovograd, il est question qu’au moins 10 missiles ont fait exploser des munitions dans des dépôts militaires.

Toujours selon les médias russes, des drones Geranium et des leurres ont été utilisés pour atteindre des cibles, des missiles aéroportés ont été lancés à partir de bombardiers stratégiques et des bombes aériennes corrigées ont été utilisées sur des cibles dans les régions de Zaporijia et de Kherson. Dans la matinée, des Kalibras ont été tirés sur des cibles dans les régions de Khmelnytskyi, Zhytomyr et Kyiv.

Côté ukrainien, le commandant de l’armée de l’air, Mykola Olechtchouk, a avancé que les forces ukrainiennes ont réussi à détruire « 33 cibles aériennes – 29 missiles et 4 drones! »

Selon l’administration civile et militaire de Kiev, citée par l’AFP, des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques russes venus de la région de la mer Caspienne, et des drones de reconnaissance ont ensuite survolé la capitale. « Toutes les cibles ennemies dans l’espace aérien de Kiev ont été détectées et détruites », a-t-elle dit, selon l’AFP.

Un ex du Pentagone confirme la version russe

L’ex-conseiller du Pentagone Douglas McGregor a soutenu la version russe, assurant que « près de Kiev, les Russes ont frappé des cibles vulnérables très importantes, les réduisant en miettes ».

Si vous avez vu des vidéos de cette région, vous avez probablement vu des explosions assez fortes », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que presque toutes les frappes ont été menées sur les dépôts où étaient stockées les munitions du FAU, notamment les missiles Storm Shadow et les missiles sol-air Patriot.

Cette neuvième série de frappes de missiles russes visant en particulier la capitale depuis le début du mois intervient à l’heure où Kiev dit achever ses préparatifs en vue d’une offensive d’ampleur pour bouter les Russes hors du territoire ukrainien.

L’administration civile et militaire de Kiev a jugé que les attaques russes menées depuis début mai étaient « sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété ».

Bakhmout : 260 m de progression

Dans la ville de Bakhmout épicentre des combats qui se poursuivent depuis plusieurs mois, le fondateur et chef de la société militaire privée Wagner, Evgueni Prigojine, a assuré qu’elle va passer bientôt sous le contrôle total de la Russie.

Il a rendu compte d’une progression de 260 mètres au cours des dernières 24 heures, sur une surface de 18 mille m2

« Nous avançons et Artemivsk sera bientôt prise », a souligné le chef de la société militaire privée Wagner.

Il avait le 16 mai fait état d’une avancée de 200 mètres d’une superficie de 113.000 m2. Assurant que « seul 1,46 kilomètre carré reste sous contrôle ennemi à Bakhmout ».

Le 16 mai, l’Ukraine a affirmé mardi avoir repris 20 km2 aux forces russes ces derniers jours au nord et au sud de la ville.

Source: Divers