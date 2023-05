En Cisjordanie occupée, en même temps que les incursions meurtrières des soldats de l’occupation israélienne dans toutes les régions, les agressions des colons israéliens connaissent une forte recrudescence.

Ce vendredi, les colons ont attaqué à coups de pierres les habitants du village d’Al-Mughayyir, au nord de Ramallah et ont brûlé leurs voitures.

Selon le ministère de la Santé palestinien cité par l’AFP, quatre palestiniens ont été blessées par les jets des pierres et ont été hospitalisés dans un état stable.



Sur Twitter, rapporte l’AFP, la représentation de l’Union européenne auprès des Palestiniens a dit être « consternée par les attaques de colons dans les villages d’Al-Mughayyir et Burqa » (à l’est de Ramallah, où des incidents similaires ont été rapportés plus tôt cette semaine), appelant « Israël à prendre des mesures décisives pour s’assurer que des comptes soient rendus et pour protéger la population civile palestinienne, conformément à ses obligations selon la loi internationale ».

De même dans le sud de la Cisjordanie occupée, un colon a tué par balle le jeune palestinien Alaa Qaisiyah, 28 ans, au sud d’al-Khalil (Hébron).

Dans un court communiqué, l’armée d’occupation israélienne a fait état d’une « infiltration » dans la colonie de Teneh Omarim, située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Hébron.

Selon l’AFP, le texte israélien évoque « qu’un terroriste a tenté de poignarder un civil », un colon, sans le blesser, avant d’être « neutralisé ».

Sollicitée par l’AFP, l’armée d’occupation israélienne a indiqué que l’auteur de l’opération avait été tué par un civil armé, sans préciser si ce dernier était celui qu’il aurait tenté de poignarder.

Dans la région d’al-Khalil, il y a 22 colonies israéliennes construites sur des territoires palestiniens et habitées par plus de 21 mille colons, ainsi que 15 colonies sauvages et 4 colonies industrielles.

Pour sécuriser leurs déplacements, 21 barrages ont été érigés par l’armée d’occupation israélienne, rendant très difficiles la vie et le déplacement des Palestiniens.

Dans l’une de ces colonies, implantée sur les terres de Beit Ommar, les colons ont empoisonné les terres agricoles des Palestiniens pour les obliger à quitter leurs terres, a rapporté l’agence Quds qui a effectué une interview avec l’un de ses habitants.



Les autres évènements déclarés ce vendredi

** une incursion israélienne dans le village Aynabus au sud de Naplouse

**une incursion israélienne dans le village Kafar Qaddoum à l’est de Qalqiliyat.

** des affrontements entre les jeunes palestiniens sans armes et les soldats israéliens armés jusqu’aux dents à proximité de la prison d’Ofar à l’ouest de Ramallah

Dans la région de Naplouse, où l’artère principale menant au village palestinien Beit Dajen est fermée aux Palestiniens depuis plus de 10 ans, un rassemblement a été organisé ce vendredi réclamant son ouverture. Les Palestiniens de ce village doivent emprunter des chemins secondaires tortueux et surtout plus longs pour leurs déplacements.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé par « Israël » depuis 1967. Près de 500 mille colons vivent au milieu de trois millions de Palestiniens.

Au regard du droit international, les colonies israéliennes en Cisjordanie sont considérées par l’ONU comme illégales. Mais aucune mesure n’est prise pour dissuader « Israël » de poursuivre leur élargissement ou l’édification de nouvelles et la confiscation des terres des Palestiniens.

Avec l’avènement du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahu, dominé par la droite extrémiste et les juifs ultra-orthodoxes, les autorités israéliennes ont intensifié leur politique de répression, opérant des incursions quotidiennes dans les villes et localités palestiniennes, menant des campagnes d’arrestation, et tuant les jeunes palestiniens qui les défendent.

Depuis le début de l’année, au moins 154 Palestiniens sont tombés en martyrs. Côté israélien, il y 20 tués ainsi qu’une Ukrainienne et un Italien. Selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Source: Divers